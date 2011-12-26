Законы и туризм: что нового?

Мы публикуем вторую часть рассказа главы юридической компании «Персона Грата» Георгия Мохова об уже принятых и готовящихся изменениях в туристическом законодательстве

По традиции, «Турбизнес» информирует читателей о недавно принятых и готовящихся изменениях в законодательстве, касающихся туристической отрасли.

Наш эксперт – вице-президент РСТ и глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов.

Cегодня — вторая часть юридического обзора.

Первую часть обзора можно прочитать здесь.

Туристский продукт – понятие корректируется

Проект федерального закона, изменяющий понятие «туристский продукт», который разрабатывается Минэкономразвития, вынесен на обсуждение Координационного совета по туризму в Общественной палате.

Законопроект предлагает изменения в федеральный закон №132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», корректируя одно из основополагающих его понятий – «туристский продукт».

Согласно действующей редакции, турпродукт – это комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о его реализации. В предлагаемом новом варианте он формулируется иначе: «комплекс услуг, предоставляемых за общую цену по договору о реализации турпродукта, формируемый туроператором с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом».

Законопроект вводит не только новое определение турпродукта, но и разделяет признаки его формирования для разных видов туроператорской деятельности. Для выездного туризма в это понятие входит перевозка из РФ в страну временного пребывания плюс размещение, а для внутреннего и въездного туризма под турпродуктом понимается размещение в сочетании с дополнительными услугами.

Дополнительными услугами могут быть перевозка любым видом транспорта, трансфер, аренда авто, содействие оформлению визовых документов, услуги по питанию, экскурсионному обслуживанию и любые другие, которые оказываются за общую цену по договору.

Изменения связаны, прежде всего, с необходимостью более четко обозначить специфику внутреннего туризма.

Сегодняшнее понятие турпродукта в сфере внутреннего и въездного туризма не отражает реальное положение вещей, поскольку большая часть туров не включает в себя перевозку туриста. Соответственно, государство заинтересовано в том, чтобы включить максимальное количество реализуемых туристических услуг в регулируемую и статистически прозрачную сферу государственного надзора. В том числе с точки зрения распространения мер государственной поддержки.

Регулирование работы гостевых домов

Законопроект о гостевых домах был внесен на рассмотрение Госдумы в июле 2023 года. Документ был принят в первом чтении в ноябре 2023 года, но пока находится на стадии внесения поправок.

Законопроект предлагает считать гостевым домом индивидуальный жилой дом (его часть), в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг.

Номерами гостевого дома считаются жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов, числом номеров не более 15, площадь дома не более 1000 кв. м.

Гостевые дома будут включать в Единый реестр объектов классификации, они не могут рекламироваться без реестрового номера.

Предусматривается проведение эксперимента по введению в реестр гостевых домов в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе (в предложениях ко второму чтению список субъектов для эксперимента увеличен до 7 регионов).

Туристический налог

С 1 января 2025 года в России введен туристический налог. Он распространяется на всю территорию страны и не является альтернативой курортного сбора.

Вводить или нет новый платеж, решают власти в регионах.

Предельная ставка налога будет расти ежегодно с 2025 по 2029 год: закон установил постепенное поднятие с 1% до 5% от стоимости проживания без учета НДС.

Платить туристический налог 2025 будут все гостиницы, внесенные в Реестр классифицированных объектов.

С 01.01.2025 в Налоговом кодексе РФ появится новая глава 33.1, которая регламентирует порядок исчисления и уплаты туристического налога. Минфин и ФНС разъяснили особенности применения нового турналога.

Подавать декларацию и перечислять платеж нужно поквартально до 25 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом, а уплатить налог — не позднее 28 числа того же месяца.

В 2025 году туристический налог вводят в городах и муниципальных образованиях, где местные власти приняли соответствующие постановления или закон.

В ноябре 2024 года (по данным СМИ) о введении туристического налога объявили

более 65 регионов (более 750 городов).

Перечень регионов, которые вводят туристический налог, постоянно пополняется.

Санатории также обязаны платить туристический налог наравне с гостиницами.

Соответствующая поправка внесена в Федеральный закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (поправка вступила в силу с 01.01.2025 г., п. 32-33 ст. 2).

НДС для «упрощенцев»

С 1 января 2025 года все предприниматели и компании, которые платили налоги по упрощенной системе, становятся плательщиками НДС.

Освобождение можно получить по ст.145 Налогового кодекса РФ, если выполняется одно из условий:

компания начинает применять УСН в 2025 г.

налоговый доход за предыдущий календарный год — не более 60 млн руб.

Налоговый доход рассчитывается по правилам п. 1 ст. 346.15 и пп. 1, 3 п. 1 ст. 346.25 Налогового кодекса РФ. Это условие для тех, кто применяет УСН по состоянию на 31 декабря 2024 года и продолжает применять в 2025 году.

Организации и ИП, освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС, при реализации товаров, работ, услуг должны выставлять счета-фактуры с отметкой «Без налога (НДС)» (счета-фактуры при получении аванса не составляются), а также вести книгу продаж (п. 5 ст. 168 НК РФ, пп. «ч» п. 7, п. 17 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства России от 26.12.2011 № 1137). Книгу покупок вести не нужно.

Компании и ИП на упрощенке с доходом до 60 млн руб. в 2025 году автоматически освобождаются от НДС по статье 145 НК РФ. При этом они все равно формально будут считаться плательщиками НДС (п. 72 ст. 2 Закона № 176-ФЗ).

/TOURBUS.RU