Travelline: Бронирование отелей на 8 марта снизилось в этом году на 13%

Гостиничная платформа Travelline сравнила объемы бронирований гостиничных номеров в российских отелях на выходные, приуроченные к 8 марта, в нынешнем и прошлом году. Оказалось, что отсутствие дополнительных выходных дней в 2025 году привело к снижению числа броней на 7-9 марта на 13% по сравнению с 8-10 марта годом ранее.

Как и год назад, на топ-5 наиболее востребованных регионов приходится почти 60% всего объема. Это Москва с долей 16,8%, Краснодарский край (14,9%), Санкт-Петербург (14,4%) Московская область (6,8%) и Татарстан (3,2%). Их показатели практически не изменились по сравнению с прошлым годом, - сообщает РСТ.

Цены на размещение подросли во многих регионах. Топ-5 регионов с самыми высокими ценами в отелях на праздничные выходные с захватом 8 марта возглавляет Республика Алтай, где средняя стоимость номера в прошлом году составляла 25084 рублей, а в этом – 34358 (+37%).

В рейтинге самых дорогих регионов оказалась и Якутия, где средняя стоимость ночи подросла за год на 25% – до 18438 рублей, а также Московская область (15375 рублей, +10%), Ленинградская область (15356 рублей, +4%) и Адыгея (14164 рубля, +4%).

Дешевле всего отдохнуть на эти мартовские праздники можно в Калмыкии: средняя стоимость номера составляет 2340 рублей, что на 22% ниже, чем год назад. На 44% снизились гостиничные расценки в Магаданской области – до 3350 рублей, в Республике Коми на 56% – 3492 рубля. В Забайкальском крае номер стоит 4174 рубля, в Марий Эл – 4841 рубля, что на 14% и 13% соответственно выше, чем год назад.

В прошлом году на 8 марта россияне отдыхали 3 дня – с пятницы по воскресенье. В этом году 8 марта выпадает на субботу, а дополнительный выходной за этот день перенесен на пятницу 13 июня и приурочен к празднованию Дня России.

Ранее платформа Travelata.ru сообщала , что российские туристы в то же время активно бронируют путешествия на майские праздники, продолжительность которых в этом году выросла

Из внутренних направлений на этот период сейчас лидирует Сочи, из зарубежных – Турция, -сообщает пресс-служюа севиса.

«Спрос на путешествия на майские каникулы сильно вырос. Объем бронирований на начало мая выше, чем был в 2024, на 68%. Заметно влияет на спрос то, что удачно распределились выходные дни в начале мая, это позволяет туристам отправиться на полноценный отдых и не тратить много отпускных дней.

Кроме того, уже больше года мы видим тенденцию активного раннего бронирования. Туристы как можно раньше выкупают отели, которые им нравятся, а не ждут горящих предложений или скидок», – рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Наиболее популярное направление организованного туризма на майские праздники –Турция, там собираются отдохнуть 57% от всех туристов, которые забронировали туры через сервис Travelata.ru. В прошлом году такой выбор сделали 54% отпускников.

Средний чек за год вырос со 194 тыс. до 237 тыс. рублей.

На второй позиции Египет: объем бронирований за год вырос с 11% до 16%, средняя цена изменилась с 204 тыс. до 283 тыс. рублей.

На третьем месте ОАЭ с сократившейся с 10% до 9% долей от общего объема бронирований. Здесь средний чек увеличился с 242 тыс. до 262 тыс. рублей за тур.

/TOURBUS.RU