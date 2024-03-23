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25 февраля
Законы и туризм: что нового?
Глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов рассказал об уже принятых и готовящихся изменениях в туристическом законодательстве
По традиции, «Турбизнес» информирует читателей о недавно принятых и готовящихся изменениях в законодательстве, касающихся туристической отрасли.
Наш эксперт – вице-президент РСТ и глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов.
Cегодня — первая часть юридического обзора.
Новое в классификации средств размещения
С 1 января вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2024 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
Отныне сведения о средствах размещения, горнолыжных трассах и пляжах будут включаться в соответствующие реестры: реестр классифицированных средств размещения, реестр классифицированных горнолыжных трасс и реестр классифицированных пляжей, формирование которых проводится в рамках единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии.
В законе также закреплено, что жилые помещения к средствам размещения не относятся.
Предусмотрен перечень средств размещения, на которые не распространяется требование о прохождении обязательной классификации, однако они могут пройти ее добровольно.
Включение сведений об этих средствах размещения в реестр классифицированных средств размещения не требуется.
Экскурсоводы: правила меняются
Изменения связаны с вступлением в силу с 1 марта Постановления Правительства РФ от 28.11.2024 г. № 1645 «Об утверждении Правил ведения единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков».
Реестр ведется в ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности». Постановление уточняет, какие сведения должна содержать запись об экскурсоводе (гиде) или о гиде-переводчике в реестре.
Ожидается принятие новых нормативных актов, регулирующих деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников.
Так, Госдумой принят в первом чтении законопроект № 686851-8 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (в целях установления административной ответственности за неисполнение отдельных положений законодательства РФ в сфере туризма экскурсоводами (гидами), гидами-переводчиками, инструкторами-проводниками, а также организациями, оказывающими услуги по прохождению туристического маршрута, при прохождении которого требуется специальное сопровождение)».
Оказание услуг неаттестованными экскурсоводами, инструкторами-проводниками будет наказываться предупреждением или наложением административного штрафа в размере от 7 тысяч руб. до 10 тысяч рублей. За повторное правонарушение сумма штрафа возрастет: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Особо охраняемые природные территории: новые меры контроля
Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) должны иметь аттестацию при прохождении туристских маршрутов, требующих специального сопровождения. Такое требование содержит Федеральный закон от 23.03.2024 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» и отдельные законодательные акты РФ»
Постановление Правительства РФ от 26.07.2024 № 1017 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1090» предусматривает проверку обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников. Мера государственного контроля – контрольная закупка, которая подразумевает осмотр и эксперимент. Эксперимент – это создание тест-ситуации с реальным заключением договора и получения туристской услуги на особо охраняемой природной территории.
Изменения вступили в силу с 1 марта.
Окончание обзора изменений в законодательстве — в нашем завтрашнем новостном выпуске.
/TOURBUS.RU
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