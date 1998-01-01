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25 февраля
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Shanghai Airlines запустит прямые рейсы из Шанхая в Петербург/ «Аэроэкспресс» по дороге в Шереметьево будет делать остановку на станции «Лианозово»/ Авиакомпания S7 и ее основатель попали под британские санкции
Shanghai Airlines запустит прямые рейсы из Шанхая в Петербург
Авиакомпания Shanghai Airlines с 31 марта запустит прямые рейсы из Шанхая (Китай) в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор "Пулково").
Поезда "Аэроэкспресса", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1).
Авиакомпания S7 и основатель одноименной авиационной группы Владислав Филев включены в санкционный список Великобритании, сообщается на сайте правительства этой страны.
В частности, г-н Троценко описан не только как владелец "Новапорта", но и как основатель и бывший мажоритарный владелец корпорации Aeon, работающей в добывающей, транспортной и химической отраслях.
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