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Shanghai Airlines запустит прямые рейсы из Шанхая в Петербург/ «Аэроэкспресс» по дороге в Шереметьево будет делать остановку на станции «Лианозово»/ Авиакомпания S7 и ее основатель попали под британские санкции

Shanghai Airlines запустит прямые рейсы из Шанхая в Петербург

Авиакомпания Shanghai Airlines с 31 марта запустит прямые рейсы из Шанхая (Китай) в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор "Пулково").

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.



Также сообщается, что с 31 марта China Eastern Airlines будет выполнять 7 рейсов в неделю между Шанхаем и Санкт-Петербургом.

Таким образом в летний период из "Пулково" в Шанхай будет осуществляться 10 рейсов в неделю.



"По итогам 2024 года Шанхай - самое популярное по объему перевозок направление Китая", - добавляет пресс-служба оператора аэропорта.

В рамках летнего расписания из Санкт-Петербурга также планируются рейсы в Чэнду (Sichuan Airlines), Пекин (Hainan Airlines) и Санья ("Аэрофлот").



«Аэроэкспресс» будет делать остановку на станции «Лианозово»

Поезда "Аэроэкспресса", курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", с 30 марта будут делать остановку на станции "Лианозово" первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1).

"Добраться на аэроэкспрессе от станции метро "Лианозово" до "Шереметьево" можно будет всего за 23 минуты, а время в пути до аэропорта для жителей этого района сократится почти в 2 раза", - отметили в пресс-службе "Аэроэкспресса".



Время в пути от Белорусского вокзала до аэропорта и обратно не изменится - поездка по-прежнему будет занимать 50 минут.



Авиакомпания S7 и ее основатель попали под британские санкции

Авиакомпания S7 и основатель одноименной авиационной группы Владислав Филев включены в санкционный список Великобритании, сообщается на сайте правительства этой страны.

Также в списке оказались предприниматель Роман Троценко, владеющий аэропортовой сетью "Новапорт", и его сын Глеб.



Список сформирован из физических и юридических лиц, работающих в секторах, "имеющих стратегическое значение для правительства России".

В частности, г-н Троценко описан не только как владелец "Новапорта", но и как основатель и бывший мажоритарный владелец корпорации Aeon, работающей в добывающей, транспортной и химической отраслях.

/TOURBUS.RU



