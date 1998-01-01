Эксперты: На фоне укрепления рубля продажи туров за рубеж выросли на 15-20%

После резкого укрепления российской валюты в начале прошлой недели туроператоры зафиксировали прирост продаж зарубежных туров в среднем на 15-20%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По результатам недели с 14 по 21 февраля средний прирост продаж по рынку составил 15-20%, а у отдельных туроператоров, например, у FUN&SUN достиг 40% на неделе по отношению к предыдущей.

У "Интуриста" продажи туров в Египет поднялись в два раза, а на остальные зарубежные направления на 5-20%. Туроператоры Space Travel и "Русский Экспресс" отметили недельный прирост 20-30% по всем международным направлениям.

Позитивную, но более сглаженную динамику отмечают в компаниях Coral Travel, Pegas Touristik, Anex", - говорится в сообщении ассоциации, которую цитирует «Интерфакс»..



Как отметили в АТОР, наибольшим спросом среди зарубежных направлений пользуются Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам.

Рост продаж стал результатом кумулятивного эффекта: сочетания укрепления рубля и сезонного повышения активности туристов в акциях раннего бронирования", - подчеркнули в ассоциации.



По данным туроператоров, укрепление курса рубля в наибольшей степени отразилось на глубине продаж и объемах оплаты за частично оплаченные туры – существенно выросла динамика доплат по ранее забронированным заявкам на весну, лето и осень.



Как считает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, рост курса рубля создает благоприятные условия для бронирования туров с датами заездов летом и вплоть до Нового года.



"Зачастую такие могут быть аннулированы без штрафов по отелям, то есть у туристов еще остаются опции по изменению планов, если курс станет некомфортным. Причем на динамику продаж больше влияет не столько сам по себе курс доллара или евро, сколько его стабильность. Когда рубль уверенно окрепнет и станет ровным на протяжении хотя бы двух недель – можно ожидать еще более заметного роста продаж", - заключил эксперт.





Напомним, что сегодняшний курс валют, установленный Центробанком — 88 руб. за доллар и 92 руб. за евро.

/TOURBUS.RU