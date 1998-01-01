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25 февраля
Эксперты: На фоне укрепления рубля продажи туров за рубеж выросли на 15-20%
Сильнее всего укрепление курса рубля отразилось на глубине продаж и объемах оплаты за частично оплаченные туры
После резкого укрепления российской валюты в начале прошлой недели туроператоры зафиксировали прирост продаж зарубежных туров в среднем на 15-20%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"По результатам недели с 14 по 21 февраля средний прирост продаж по рынку составил 15-20%, а у отдельных туроператоров, например, у FUN&SUN достиг 40% на неделе по отношению к предыдущей.
У "Интуриста" продажи туров в Египет поднялись в два раза, а на остальные зарубежные направления на 5-20%. Туроператоры Space Travel и "Русский Экспресс" отметили недельный прирост 20-30% по всем международным направлениям.
Позитивную, но более сглаженную динамику отмечают в компаниях Coral Travel, Pegas Touristik, Anex", - говорится в сообщении ассоциации, которую цитирует «Интерфакс»..
Напомним, что сегодняшний курс валют, установленный Центробанком — 88 руб. за доллар и 92 руб. за евро.
/TOURBUS.RU
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