Первый в Мордовии отель сети Azimut открылся сегодня в Саранске

«Azimut Отель Саранск 4*» рассчитан на 83 номера и расположен в центре столицы республики в 15 мин езды от аэропорта

Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut продолжает расширять географию присутствия. В столице Мордовии под управлением сети сегодня начнет работу "Azimut Отель Саранск 4*", - расссказали нашему порталу в пресс-службе компании.

Ранее в столице Мордовии губернатор Республики Артём Здунов и инвестор, председатель совета директоров крупнейшей российской гостиничной сети Azimut Hotels Александр Клячин подписали меморандум о развитии туристической отрасли в регионе.

В последние годы Мордовия активно развивает экологический, этнографический и паломнический туризм. В рамках визита гостиничная сеть подписала договор на управление одной из известных гостиниц Саранска с 25 февраля 2025 года.

«Azimut Отель Саранск» – идеальный место для начала путешествия по Мордовии. Гостиница удобно расположена относительно транспортных развязок, а также центра деловой и культурной жизни города.

Международный аэропорт находится всего в 15 минутах на автомобиле от отеля, а железнодорожный вокзал - в 10 минут езды.

Рядом с AZIMUT Отель Саранск 4* расположено несколько парковых зон и крупных спортивных сооружений, а прогулка до музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье», городской набережной и Краеведческого музея Республики займет всего 10 минут.

Четырехэтажное здание отеля рассчитано на 83 комфортабельных номера, которые подходят как для индивидуального, так и для семейного размещения. К услугам гостей – ресторан, современный SPA-комплекс, который включает бассейн, сауну, хамам и тренажерный зал, а также большая, удобная парковка.

Для проведения деловых мероприятий в отеле расположен конференц-зал на 100 человек, а также есть два зала на 30 персон.

Одна из самых известных гостиниц города - «Адмирал», которая начнет работу под брендом Azimut Hotels, была открыта в 2014 году. В ближайшие несколько лет крунейшая гостиничная сеть страны планирует обновить здание отеля и вложить в развитие гостиничной инфраструктуры около 50 млн рублей.

С 25 февраля для гостей отеля доступны все преимущества сети Azimut Hotels, включая участие в программе лояльности AZIMUT Bonus и возможность удобного бронирования на сайте компании.

Как отмечают в компании, наличие международного аэропорта, удобная логистика, развитая транспортная инфраструктура, а также уникальное историческое наследие региона делают Саранск одним из привлекательных городов для путешествий.

По итогам 2024 года число турпоездок в данный регион составило свыше 300 тысяч, что на 50% больше предыдущего года.

В прошлом году в ходе вручения Всероссийской премии «Туристические города» столица Мордовии стала «Городом этнокультурного туризма».

Максим Бродовский, генеральный директор сети, отметил, что «Популярность регионов России неуклонно растет, и у столицы Мордовии есть большой туристический потенциал. Республика ввела свой национальный туристический маршрут «Зов Торамы», что дало мощный импульс для развития необходимой инфраструктуры. Мы рады открыть двери для гостей "Azimut Отель Саранск 4*" и предоставить комфортное проживание в сочетании с высокими едиными стандартами сети».

Напомним, что на сегодня в сеть входят более 70 отелей и санаториев более чем в 45 городах, общий номерной фонд сети составляет более 11 400 номеров.

/TOURBUS.RU