Россиян позовут на Эверест

Непал впервые примет участие в главном событии туротрасли и индустрии гостеприимства страны - MITT 2025.

Как напоминают в пресс-службе организаторов форума, Непал носит статус «Мекки альпинизма» и самой высокогорной страны в мире.

Это небольшое государство расположено в Южной Азии, соседствует с Тибетским автономным районом Китая и с Индией. Практически 40% территорий Непала находятся на высоте от 3 тысяч метров, а еще именно здесь возвышается больше половины гор-восьмитысячников на планете, в том числе великий Эверест, знаменитые массивы Аннапурны и Мачапукчи.

В Непале не ищут высококлассный сервис, туристов встречают завораживающие виды, национальные парки и древние храмы.

В Непале действуют 10 национальных парков, один из самых известных — «Читван». Этот охраняемый район расположен в тропической низменности, куда несложно добраться от Покхары и от столицы Непала Катманду, поэтому парк считается удобным для туристических маршрутов.

В парке Читван обитают бенгальские тигры, леопарды, антилопы, лангуры, азиатские слоны, а еще индийские носороги, популяция которых увеличилась на 40% благодаря инициативам страны по борьбе с браконьерством.

Ценителей исторических достопримечательностей способны удивить древние индуистские и буддийские храмы, живописные монастыри и ступы. В особенности ими пестрит Катманду — в городе туристов привлекает в том числе храм бога неба Акаш Бхайрав, Сваямбунат («Храм обезьян»), самая большая ступа Непала и один из центров биддизма Буднат и многие другие священные места.

Страна предлагает до 40 трекинговых маршрутов

В среднем все маршруты рассчитаны на 12–13 дней, а некоторые, самые сложные и подвластные только опытным путешественникам — на 22–25 дней. Одним из самых незабыаемых и популярных не только в пределах Непала, но и во всем мире, остается «Кольцо Аннапурны». В пути туристов ждет смена ландшафтов и климатических зон от вечнозелёных джунглей к холодному высокогорью, подъём по долине реки Марсъянди до перевала Торонг Ла, а после спуск по речной долине Кали Гандаки — притоку священного Ганга.

На треке путешественники, как правило, останавливаются в деревне Мананг, откуда сходят с основного маршрута вокруг Аннапурны и отправляются к базовому лагерю у озера Тиличо на высоте более 7130 метров. Здесь кристально чистая вода и легендарные статуи Будды и Шивы на берегу.

Что касается местной кухни, то первое место в непальском меню занимает далбат (Dal-bat), который представляет собой варёный рис с бульоном из чечевицы и вторым на любой вкус: с курицей, овощами или картофелем.

К востребованным местным блюдам также относится стритфуд "мо-мо" — непальские пельмени с начинками на выбор. Мо-мо подают жареными или варёными, под пряным соусом.

К слову, город Катманду славится «момошницами» — небольшими лавками, где при вас готовят этот вид угощения. Любители сладкого могут продегустировать эпл пай, то есть жареный чебурек с яблоками и шоколадным сиропом. Не меньшим спросом пользуется десерт сникерс ролл — обжаренный шоколданый батончик, завернутый в тесто.

Узнать больше о загадочном Непале можно будет на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT.

Ждём вас 18–20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1).\

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