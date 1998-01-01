Куба — фантастический дайвинг круглый год

Участие Кубы в ежегодной Международной выставке дайвинга Moscow Dive Show 2024, завершившейся вчера в Москве, уже традиционно. Ведь этот остров — одно из лучших для дайвинга мест в Карибском море и тысячи туристов отправляются в страну именно с этими целями.

Советник по туризму посольства Кубы в РФ г-жа Кристина Леон Изнага отмечает, что интерес к их стенду в этом году был огромен. Очередь из желающих познакомиться с туристическими предложениями не иссякала все три дня работы выставкив Гостином Дворе.

«Мы предлагаем расширенную линейку удобных и недорогих пакетов погружений на Кубе, - рассказала она. - Богатый мир подводной кубинской флоры и фауны поражает даже опытного дайвера. Но на Кубе могут нырять не только профессионалы, но и новички.

Причем, несмотря на сезоны дождей, заниматься дайвингом у нас можно круглогодично. Температура воды не опускается ниже 24 °C.

Я сама в юности занималась синхронным плаванием и немного погружалась. Дайвинг на Кубе очень популярен. Многочисленные дайвинг-центры готовы предоставить в аренду оборудование и помочь в организации дневных и ночных погружений».

Говоря о статистике российского туристического потока, Кристина Леон Изнага с сожалением констатирует, что в январе он упал приблизительно на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Виной тому логистические проблемы - отсутствие дальнемагистральных самолетов на данный момент не позволяет авиакомпаниям запустить новые рейсы на Кубу.

При этом по итогам 2024 года Россия сохранила за собой почетное третье место по количеству туристов на Кубе и обновила собственный рекорд. В минувшем году на Кубе зафиксировали 185,8 тыс. туристических прибытий из РФ.

«Существующие объемы авиаперевозки существенно меньше, чем потенциальный спрос со стороны российского рынка: сейчас прямые рейсы на Кубу – в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко – выполняются только из Москвы, - добавляет Кристина Леон Изнага.

- Куба могла бы принять и больше гостей из России, но это возможно только с увеличением объема авиаперевозки. В прошлом году кубинские власти вели переговоры с российскими авиавластями и авиакомпаниями по увеличению количества рейсов и расширении географии вылетов. В частности, обсуждалось открытие рейсов на остров Ольгин. Также высказывали заинтересованность в запуске рейсов из России в Тринидад и Сьенфуэгос. Несмотря на сложности, мы настроены оптимистично и ожидаем, что к концу 2025 года нашу страну посетят более 200 тыс. россиян».

Руководитель единственного на Кубе сертифицированного дайв-центра с русскоговорящими инструкторами Rus Cuba Dive Роман Вытовтов комментирует, что у кубинского направления много плюсов, которые уже оценили многочленные туристы.

«Помимо самых крупных городов острова, возможности для занятия дайвингом предоставляют город Сьенфуэгос, один из главных центров подводного плавания, Тринидад и залив Кочинос.

Из уникальных предложений я бы выделил погружение и шоу кормления бычьих акул, на берегу небольшой кубинской деревушки Санта Лючия, а также возможность вживую увидеть останки затонувших военных испанских кораблей 19 века рядом с Сантьяго-де-Куба. Также, наибольшим спросом пользуются национальный парк Хардинес-де-ла-Рейна, Кайо-Коко, Кайо-Санта-Мария, Кайо-Ларго и Кайо-Левиса» - рассказал эксперт.

/TOURBUS.RU