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24 февраля
Названы ТОП-100 самых популярных у туристов городов России и СНГ в 2024 году
На вершине рейтинга, составленного компанией "Островок" по результатам бронирований - Москва, Петербург, Сочи, Минск и Казань

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Сервис онлайн-бронирования отелей "Островок" назвал ТОП-100 городов, где россияне чаще всего бронировали отели в 2024 году, возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Как следует из исследования, данные которого были приведены в понедельник на бизнес-конференции для отельеров "Ориентир", организованной в Москве "Островком", на отели Москвы пришлось 20% бронирований, Санкт-Петербурга – 14%, Сочи – 5%.

 

Также в первую пятерку вошли Минск и Казань с долей 3%. Во вторую пятерку вошли Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар (все по 2%), Ростов-на-Дону и Владивосток (по 1%), - сообщает «Интерфакс».

Аналитики сервиса составили также рейтинг городов, где заметнее всего росло число бронирований отелей в 2024 году.

Первые места занимают населенные пункты Усть-Кут (Иркутская область), Свободный (Амурская область), Алупка (Крым), Дроздово (Московская область), Щекино (Тульская область), Лодейное (Мурманская область), Введенская слобода (Татарстан), Береговое (Феодосия, Крым), Ломоносов (Ленинградская область).

В сотню самых быстрорастущих направлений вошли также Кола, Североморск и Умба в Мурманской области, Пудож и Рантуэ в Карелии, Кореиз и Новый Свет в Крыму, Пять-Ях и Советский в ХМАО, Северобайкальск и Выдрино в Бурятии, Можга в Удмуртии, Гузерипль в Адыгее, Чебаркуль и Кыштым в Челябинской области и множество других населенных пунктов.

Директор департамента по продажам управляющей гостиничной компании Cosmos Hotel Group Людмила Галактионова привела данные недавнего исследования группы о том, какие критерии наиболее важны для туристов при выборе отелей.

По ее словам, на первом месте отзывы реальных людей, на втором – реальные фотографии отеля, на третьем – наличие у него программы лояльности.

ТОП-20 самых популярных городов РФ и СНГ у туристов в 2024 году

Город                                   Доля продаж
Москва                                 20%
Санкт-Петербург                 14%
Сочи                                     5%
Минск                                   3%
Казань                                  3%
Калининград                        2%
Нижний Новгород                2%
Екатеринбург                       2%
Ростов-на-Дону                   1%
Владивосток                        1%
Новосибирск                       1%
Анапа                                   1%
Иркутск                                1%
Ярославль                           1%
Воронеж                               1%
Волгоград                             1%
Эсто-Садок                           1%
Геленджик                             1%
Самара                                  1%


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