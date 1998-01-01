Названы ТОП-100 самых популярных у туристов городов России и СНГ в 2024 году

На вершине рейтинга, составленного компанией "Островок" по результатам бронирований - Москва, Петербург, Сочи, Минск и Казань

Сервис онлайн-бронирования отелей "Островок" назвал ТОП-100 городов, где россияне чаще всего бронировали отели в 2024 году, возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Как следует из исследования, данные которого были приведены в понедельник на бизнес-конференции для отельеров "Ориентир", организованной в Москве "Островком", на отели Москвы пришлось 20% бронирований, Санкт-Петербурга – 14%, Сочи – 5%.

Также в первую пятерку вошли Минск и Казань с долей 3%. Во вторую пятерку вошли Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар (все по 2%), Ростов-на-Дону и Владивосток (по 1%), - сообщает «Интерфакс».



Аналитики сервиса составили также рейтинг городов, где заметнее всего росло число бронирований отелей в 2024 году.

Первые места занимают населенные пункты Усть-Кут (Иркутская область), Свободный (Амурская область), Алупка (Крым), Дроздово (Московская область), Щекино (Тульская область), Лодейное (Мурманская область), Введенская слобода (Татарстан), Береговое (Феодосия, Крым), Ломоносов (Ленинградская область).



В сотню самых быстрорастущих направлений вошли также Кола, Североморск и Умба в Мурманской области, Пудож и Рантуэ в Карелии, Кореиз и Новый Свет в Крыму, Пять-Ях и Советский в ХМАО, Северобайкальск и Выдрино в Бурятии, Можга в Удмуртии, Гузерипль в Адыгее, Чебаркуль и Кыштым в Челябинской области и множество других населенных пунктов.



Директор департамента по продажам управляющей гостиничной компании Cosmos Hotel Group Людмила Галактионова привела данные недавнего исследования группы о том, какие критерии наиболее важны для туристов при выборе отелей.

По ее словам, на первом месте отзывы реальных людей, на втором – реальные фотографии отеля, на третьем – наличие у него программы лояльности.



ТОП-20 самых популярных городов РФ и СНГ у туристов в 2024 году



Город Доля продаж

Москва 20%

Санкт-Петербург 14%

Сочи 5%

Минск 3%

Казань 3%

Калининград 2%

Нижний Новгород 2%

Екатеринбург 2%

Ростов-на-Дону 1%

Владивосток 1%

Новосибирск 1%

Анапа 1%

Иркутск 1%

Ярославль 1%

Воронеж 1%

Волгоград 1%

Эсто-Садок 1%

Геленджик 1%

Самара 1%