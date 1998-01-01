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24 февраля
Названы ТОП-100 самых популярных у туристов городов России и СНГ в 2024 году
На вершине рейтинга, составленного компанией "Островок" по результатам бронирований - Москва, Петербург, Сочи, Минск и Казань
Сервис онлайн-бронирования отелей "Островок" назвал ТОП-100 городов, где россияне чаще всего бронировали отели в 2024 году, возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Как следует из исследования, данные которого были приведены в понедельник на бизнес-конференции для отельеров "Ориентир", организованной в Москве "Островком", на отели Москвы пришлось 20% бронирований, Санкт-Петербурга – 14%, Сочи – 5%.
Также в первую пятерку вошли Минск и Казань с долей 3%. Во вторую пятерку вошли Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар (все по 2%), Ростов-на-Дону и Владивосток (по 1%), - сообщает «Интерфакс».
Первые места занимают населенные пункты Усть-Кут (Иркутская область), Свободный (Амурская область), Алупка (Крым), Дроздово (Московская область), Щекино (Тульская область), Лодейное (Мурманская область), Введенская слобода (Татарстан), Береговое (Феодосия, Крым), Ломоносов (Ленинградская область).
По ее словам, на первом месте отзывы реальных людей, на втором – реальные фотографии отеля, на третьем – наличие у него программы лояльности.
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