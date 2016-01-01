Новости Евросоюз ввел санкции против аэропортов «Внуково» и «Жуковский» Также ЕС будет вводить санкции против авиакомпаний из третьих стран, которые выполняют внутренние рейсы по России

Как сообщает сегодня РБК, Евросоюз ввел санкции против шести российских аэропортов, включая «Внуково» и «Жуковский». Также ЕС будет вводить санкции против авиакомпаний из третьих стран, которые выполняют внутренние рейсы по России В рамках 16-го пакета санкций Евросоюз запрещает любые операции с некоторыми российскими портами, шлюзами и аэропортами, которые, как считают в Брюсселе, «используются для передачи беспилотных летательных аппаратов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию», а также для обхода потолка цен на нефть, говорится в релизе на сайте Евросовета. «Это включает в себя доступ к их объектам и предоставление любых услуг судам или воздушным судам», — пояснили в ЕС. Под ограничения попали: аэропорт «Внуково»; аэропорт «Жуковский»; четыре региональных аэропорта Также Евросоюз решил вводит ограничения против авиаперевозчиков из третьих стран, если они будут выполнять внутренние рейсы по России или поставляющих российским авиакомпаниям или подконтрольным им организациям самолеты и другую авиационную продукцию. Такие компании будут вноситься в специальный список, и им запретят полеты в ЕС. Подчеркивается, что для авиакомпаний третьих стран, которые просто летают над Россией, последствий не будет. Как напоминает сегодня «Интерфакс». право выполнять перевозки внутри РФ сейчас имеют только российские авиакомпании. Минтранс при этом сообщал о возможности допуска к внутренним (или каботажным) рейсам иностранных авиакомпаний. Тема обсуждалась с "дружественными" странами, в том числе с Казахстаном, говорил в прошлом году глава Минтранса Роман Старовойт. Это связано с дефицитом авиапарка в мире, в том числе, из-за проблем у Airbus с двигателями Pratt & Whitney и у Boeing - "с качеством новых судов", пояснял он. Параллельно сообщалось об очередном сдвиге поставок авиатехники российского производства.



В Минтрансе Казахстана заявляли, что ведомство не получало официального запроса от РФ по этой теме. Крупнейшие авиакомпании республики Air Astana и SCAT также сообщали об отсутствии планов запуска каботажа по РФ.

Подумать над каботажем между российскими городами обещали авиавласти Катара и Кувейта - по крайней мере, так декларировалось в материалах по итогам встречи с делегациями этих стран, состоявшейся в октябре. Как заявили сегодня в АТОР, «сейчас нет достаточного объема данных для того, чтобы судить, какими именно будут последствия для туристов и компаний туристического сектора. В настоящее время игроки рынка также не имеют точных сведений о том, как новшества отразятся на их работе. Практика показывает, что для понимания принципов работы санкционных механизмов, время требуется всем. Включая и сами компании, и юристов партнерских организаций за рубежом, в том числе, в самом Евросоюзе. Особенно учитывая уточнения, которые якобы призваны минимизировать последствия для «простых туристов». Как пояснили в АТОР, «В разъяснениям к санкционному пакету указано, что он не должен повлиять на «частные поездки» С одной стороны, потенциально это грозит, в самом худшем случае, приостановкой взаимодействия иностранных перевозчиков с упомянутыми аэропортами и усложнением «серых» схем поставки запчастей для авиаотрасли». Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, например, уверен, что каждая компания будет действовать исходя из собственных обстоятельств. «Сейчас судить сложно. Все сводится к тому, как отреагируют те или иные партнеры России. Кто-то испугается и сразу прекратит взаимодействие, кто-то будет уточнять в ЕС, чем им грозят новые санкции, кто-то будет искать «прикрытие» и обходные схемы, а кто-то просто продолжит работу как и прежде», – заявил эксперт. Эксперты подведомственного Росавиации ГосНИИ ГА прогнозировали ранее, что из-за дефицита самолетного парка пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2025 году может упасть до 95,1 млн (-15% к 2024 г.), в 2026 - до 91,2 млн (-18%). Текущий прогноз самой Росавиации - минимум 109,7 млн пассажиров, что предполагает снижение почти на 2% относительно предыдущего года.

/TOURBUS.RU

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