«Аэроклуб»: Стоимость оформления шенгена выросла до 130 евро

Наиболее доступными шенгенскими направлениями для деловых поездок сейчас являются Франция и Швейцария, а для поездок с туристическими целями – Италия, Греция и Венгрия

Аналитики компании «Аэроклуб» проанализировали спрос на визы и приглашения для оформления виз в Россию со стороны представителей бизнеса и выяснили, в какие страны чаще всего оформляли визы в 2024 деловые путешественники, какие индустрии приглашали зарубежных партнеров, и какие страны чаще выдавали шенгенские визы.

Сообщается, что в 2024 году российские компании активнее оформляли визы для зарубежных поездок: спрос увеличился на 18% по сравнению с 2023 годом. Однако этот показатель остается на 64% ниже уровня 2019 года.

Основной рост пришелся на деловые визы, доля которых в 2024 году составила 83% от всех оформленных документов (74% в 2023, 78% в 2019), – на 32% больше, чем годом ранее.

Наибольший спрос в 2024 году наблюдался на визы в Китай – 63% от общего числа виз. При этом за год этот показатель вырос на 55% и на 122% – по сравнению с 2019 годом. На втором месте по популярности осталась Франция, однако интерес к визам в эту страну снизился на 33%, а ее доля составила 5%.

Япония совершила значительный скачок – с 17-го на 3-е место по востребованности, спрос на визы в эту страну увеличился более чем в шесть раз и составил 5% от общего числа оформленных виз деловых путешественников.

Также в десятку самых популярных стран для оформления виз среди российских бизнес-туристов вошли: Индия (+7% к 2023 году), Венгрия (+25%), Гвинея (+7%), Италия (-39%), Швейцария (-1%), Саудовская Аравия (+8%) и Испания (-34%).

Число въездных виз в страны шенгенского соглашения сократилось на 36%, а их доля составила 18% (34% в 2023, 50% в 2019). В 2024 году наиболее доступными шенгенскими направлениями для деловых поездок стали Франция и Швейцария, а для поездок с туристическими целями – Италия, Греция и Венгрия. Туристические визы, как правило, выдавали однократные, в очень редких случаях на 3-6 месяцев.

При подаче документов с деловой целью наиболее часто выдавали также однократные визы, но были случаи выдачи виз на длительный срок – до 2-3 лет.

Дополнительные сложности для граждан РФ создает повышение консульского сбора – в июне 2024 года он вырос на 10 евро и достиг 90 евро, что привело к увеличению стоимости шенгенских виз до 120–130 евро.

Кроме того, ряд визовых центров ввел новые требования: в Испании требуется выписка из фонда пенсионного и социального страхования за последние 10 лет, а в Венгрии, Германии, Греции и Швейцарии необходимо предъявить чеки об оплате отелей и авиабилетов, что особенно затрудняет процедуру для бизнес-туристов, осуществляющих безналичные расчеты.

Срок оформления виз варьируется от 15 до 45 рабочих дней, однако в высокий сезон, в частности, в итальянском визовом центре процесс может продлиться до двух месяцев.

По данным исследования, расходы российских компаний на визовую поддержку за 2024 год увеличились на 63%. Самой дорогой визой в 2024 году стала виза в Великобританию сроком на 5 лет, ее стоимость составила 771 фунт стерлингов. Виза в Соединенное Королевство на два года обойдется в 432 фунта.

Также среди самых дорогих – деловая виза в Саудовскую Аравию, она оформляется за пять рабочих дней на год с ограничением пребывания в стране 90 дней, ее стоимость составляет 40 тысяч рублей.

Чаще всего за визами обращались представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики – на них пришлась четверть от всех оформленных виз, что на 74% больше, чем в 2023 году.

Сотрудники FMCG-компаний (товары повседневного спроса) обращались за визовой поддержкой на 35% чаще в 2024 году, чем годом ранее, их доля составила 19%.

Спрос на визы со стороны фармацевтических компаний сократился за год на 8%, а их доля упала с 16% до 12% в 2024 году.

Спрос на приглашения для въезда в Россию со стороны зарубежных бизнес-туристов вырос за год на 147%. При этом 80% из них были оформлены для виз с рабочей с целью (49% в 2023 году). Доля деловых приглашений, которые, как правило, оформляются для краткосрочных визитов с целью переговоров, встреч и выставок, составила 16% (49% в 2023).

Доля туристических приглашений сократилась с 32% в 2019 году до менее чем 5% после перехода на электронное оформление виз через МИД РФ.

Основной рост обеспечили компании из Китая – на их долю пришлось 87% заявок, что в 25 раз превышает показатели прошлого года.

/TOURBUS.RU