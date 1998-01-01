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21 февраля
Рegas Touristik анонсировал полетную программу в Египет на летний сезон
В Шарм-эль-Шейх туристы отправятся из 11 городов, в Хургаду — из семи, на новый курорт Эль-Аламейн на Средиземноморье — из шести
По информации АТОР, туроператор Рegas Touristik анонсировал полетную программу туроператора в Египет на летний сезон 2025 года.
Хургада и Шарм-эль-Шейх:
Полетная программа на эти курорты Красного моря – круглогодичная.
В Шарм-эль-Шейх туристы отправятся из 11 городов России: Москвы, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени, Челябинска и Уфы.
В Хургаду перелеты запланированы из 7 городов: Москвы, Екатеринбурга, Казани, Перми, Самары, Санкт-Петербурга и Уфы.
Авиакомпании: Red Sea Airlines, Almasria Airlines, Nesma Airlines.
Эль-Аламейн:
Новинка летнего сезона – курорт на Средиземном море, который называют «египетскими Мальдивами» (на фото). Здесь туристов ждут качественные отели, белоснежные пляжи и чистейшее море. Курорты расположены близко к историческим достопримечательностям Каира и Александрии.
Полетная программа стартует 25 апреля и продлится до 15 октября 2025 года.
Вылеты из шести городов: Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Новосибирска и Казани.
Перелеты осуществляются со стыковкой в Анталье.
Доступные курорты: Эль-Аламейн, Марса-Матрух и Александрия.
В ассортименте туроператора, вместе с курортом Эль-Аламейн, представлено 384 отеля в Египте:
216 отелей категории 5*, 147 отелей категории 4*, 21 отель категории 3*
Турагенты отмечают стабильный спрос на летние туры в отели Rixos в Египте. Некоторые туристы могут предпочесть Египет в летнем сезоне Турции, так как премиальные отели «турецкой» концепции в Египте обходятся дешевле.
Так, напрмер, пакетный тур на двоих на 7 ночей в июне в Rixos Premium Belek – The Land of Legends Free Access (Турция) стоит сейчас 545 тыс. руб. Аналогичный тур в Rixos Premium Alamein (Египет) – от 295 тыс. руб.
«Не исключаем, что этим летом мы увидим больше туристов, которые переориентируются с Турции на Египет», – отмечают эксперты, опрошенные АТОР.
/TOURBUS.RU
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