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21 февраля
«Аэрофлот» расширяет программу прямых рейсов на остров Хайнань из регионов
В марте авиакомпания начнет летать на курорт Санья из Казани, Санкт-Петербурга и Уфы
«Аэрофлот» расширяет программу прямых полётов на китайский курорт Санья (остров Хайнань, КНР) из регионов России. Авиакомпания открывает рейсы из Казани, Санкт-Петербурга и Уфы. Продажа билетов уже открыта, - сообщили нам сегодня в авиакомпании.
Полёты из Казани начнутся с 21 марта. Вылет из столицы Татарстана по пятницам, обратный рейс по понедельникам. С 31 марта добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Казани по понедельникам и обратно по пятницам.
Полёты из Санкт-Петербурга начнутся с 22 марта. Рейсы будут выполняться туда и обратно по субботам. С 1 апреля добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Северной столицы по средам и обратно по вторникам.
Полёты из Уфы начнутся с 23 марта. Рейсы будут выполняться туда и обратно по воскресеньям. С 3 апреля добавится второй еженедельный рейс по четвергам.
На воздушных линиях будут задействованы комфортабельные самолеты Airbus A330 с двухклассной компоновкой салона: бизнес и эконом.
Таким образом,г руппа «Аэрофлот» предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из 9 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.
За 2024 авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» на рейсах в Санья и обратно перевезено более 210 тыс. пассажиров.
Китайский остров Хайнань по итогам 2024 года принял 178 тыс. российских туристов, это в 11 раз больше, чем годом ранее, сообщили ранее в Национальном офисе по туризму КНР в РФ.
В 2025 году, по данным туроператоров, спрос на Хайнань продолжил расти. По итогам года рост турпотока может оказаться двукратным.
"На продажи положительно влияет наличие прямых рейсов из регионов, хорошие цены и безвизовый въезд на Хайнань, развитая курортная инфраструктура, неплохой сервис и разнообразные туристические возможности. Чаще всего россияне выбирают на Хайнане пляжный отдых, комбинированные туры с материком получаются дорогими и требуют оформления визы", - отмечают в туркомпаниях.
/TOURBUS.RU
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