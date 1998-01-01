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«Аэрофлот» расширяет программу прямых рейсов на остров Хайнань из регионов

В марте авиакомпания начнет летать на курорт Санья из Казани, Санкт-Петербурга и Уфы

«Аэрофлот» расширяет программу прямых полётов на китайский курорт Санья (остров Хайнань, КНР) из регионов России. Авиакомпания открывает рейсы из Казани, Санкт-Петербурга и Уфы. Продажа билетов уже открыта, - сообщили нам сегодня в авиакомпании.

Полёты из Казани начнутся с 21 марта. Вылет из столицы Татарстана по пятницам, обратный рейс по понедельникам. С 31 марта добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Казани по понедельникам и обратно по пятницам.

Полёты из Санкт-Петербурга начнутся с 22 марта. Рейсы будут выполняться туда и обратно по субботам. С 1 апреля добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Северной столицы по средам и обратно по вторникам.

Полёты из Уфы начнутся с 23 марта. Рейсы будут выполняться туда и обратно по воскресеньям. С 3 апреля добавится второй еженедельный рейс по четвергам.

На воздушных линиях будут задействованы комфортабельные самолеты Airbus A330 с двухклассной компоновкой салона: бизнес и эконом.

Таким образом,г руппа «Аэрофлот» предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из 9 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.

За 2024 авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» на рейсах в Санья и обратно перевезено более 210 тыс. пассажиров.

Китайский остров Хайнань по итогам 2024 года принял 178 тыс. российских туристов, это в 11 раз больше, чем годом ранее, сообщили ранее в Национальном офисе по туризму КНР в РФ.

В 2025 году, по данным туроператоров, спрос на Хайнань продолжил расти. По итогам года рост турпотока может оказаться двукратным.

"На продажи положительно влияет наличие прямых рейсов из регионов, хорошие цены и безвизовый въезд на Хайнань, развитая курортная инфраструктура, неплохой сервис и разнообразные туристические возможности. Чаще всего россияне выбирают на Хайнане пляжный отдых, комбинированные туры с материком получаются дорогими и требуют оформления визы", - отмечают в туркомпаниях.

/TOURBUS.RU

