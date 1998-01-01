Travelline: Бронирование туров на 21-23 февраля снизилось на 15%

Дороже всего провести День защитника отечества в Республике Алтай, дешевле всего — в Калмыкии

Российские туристы в этом году на 15% реже бронируют отели в городах РФ на 21-23 февраля по сравнению с праздничным периодом прошлого года, что связано с отсутствием дополнительного выходного, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Платформа Travelline сравнила объемы бронирований гостиничных номеров в российских отелях на даты, приуроченные ко Дню защитника отечества, в текущем и прошлом году.

При отсутствии дополнительных выходных дней снижение числа броней на 21-23 февраля составило 15% по сравнению с периодом 23-25 февраля в прошлом году, когда выходные продолжались с субботы по понедельник.

Как и год назад, больше половины (55%) приходится на пять направлений – Москву (20,9%), Санкт-Петербург (13,5%), Краснодарский край (11,3%), Московскую область (6,5%) и Татарстан (3,2%)", - говорится в сообщении.



По данным РСТ, цены на размещение в этом году заметно выросли во многих регионах. Дороже всего провести День защитника отечества в Республике Алтай, где средняя стоимость номера выросла на 49% - с 24736 рублей до 36782 рубля.



На втором месте - Ленинградская область, где номер в отеле стоит в среднем 15669 рублей, и это на 31% больше, чем год назад. Высокие цены в Карачаево-Черкессии – 15 516 рублей, правда, это лишь на 1% выше прошлогоднего уровня. Замыкают самую дорогую пятерку Московская область со стоимостью двухместного номера 14362 рубля (+37%) и Северная Осетия-Алания – 14306 (+41%).



Дешевле всего провести 23 февраля оказалось в Калмыкии: средняя стоимость номера здесь оставляет 3191 рубль, что на 22% ниже, чем год назад.

На 8% снизилась цена также в отелях Марий Эл – до 4063 рублей. Далее идут Забайкальский край – 4458 рублей за номер (0%), Республика Коми – 4691 рубль (+14%) и Еврейская автономная область – 4700 рублей (+31%).

/TOURBUS.RU

