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21 февраля
Travelline: Бронирование туров на 21-23 февраля снизилось на 15%
Дороже всего провести День защитника отечества в Республике Алтай, дешевле всего — в Калмыкии
Российские туристы в этом году на 15% реже бронируют отели в городах РФ на 21-23 февраля по сравнению с праздничным периодом прошлого года, что связано с отсутствием дополнительного выходного, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.
"Платформа Travelline сравнила объемы бронирований гостиничных номеров в российских отелях на даты, приуроченные ко Дню защитника отечества, в текущем и прошлом году.
При отсутствии дополнительных выходных дней снижение числа броней на 21-23 февраля составило 15% по сравнению с периодом 23-25 февраля в прошлом году, когда выходные продолжались с субботы по понедельник.
Как и год назад, больше половины (55%) приходится на пять направлений – Москву (20,9%), Санкт-Петербург (13,5%), Краснодарский край (11,3%), Московскую область (6,5%) и Татарстан (3,2%)", - говорится в сообщении.
На 8% снизилась цена также в отелях Марий Эл – до 4063 рублей. Далее идут Забайкальский край – 4458 рублей за номер (0%), Республика Коми – 4691 рубль (+14%) и Еврейская автономная область – 4700 рублей (+31%).
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