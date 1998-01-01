Surreal Experiences: Малайзия предлагает новые подводные приключения

В рамках ежегодной выставки DiveShow, проходящей в московском Гостином дворе, офис Tourism Malaysia Moscow открыл свой стенд для всех, кто мечтает о захватывающих подводных приключениях и «болеет» дайвингом.

Представители туристического офиса также поделились с «ТБ» не только актуальной информацией о дайвинге, но и подвели итоги года.

По словам Директора Tourism Malaysia г-на Зулкифли бин Мохамеда, таких высоких итоговых показателей они даже не ожидали.

«В целом, в 2024 году Малайзию посетило около 38 миллионов туристов, что превысило допандемийные показатели 2019 года на 3 миллиона человек, - прокомментировал он, - По сравнению с 2023 годом, число гостей увеличилось на 31%. Число российских туристов оказалось на 1,1% больше, чем в 2023 году (129 514), составив 130 998 человек». К

ак отметил г-н Зулкифли бин Мохамед, такие результаты стали возможны благодаря запуску глобальной кампании Visit Malaysia 2026 и большой поддержке СМИ.

«Малайзия стремится укрепить свои позиции как ведущего туристического направления в мире. И наша глобальная цель - привлечь 35,6 миллиона посетителей со всего мира. Переходя на тему дайвинга, спикер заметил, что Малайзия по праву считается лидером в мире дайвинга и под слоганом Surreal Experiences приглашает погрузиться своим гостям в невероятные подводные приключения».

Малайзия также признана одной из лучших стран для наблюдения за крупными морскими животными, технического дайвинга, погружений на затонувшие суда и подводной фотографии – что делает ее уникальным направлением для незабываемых впечатлений.

В ТОП - 5 лучших мест для погружений вошли Сипадан – один из лучших дайв-сайтов в мире, единственный остров в Малайзии, сформированный из кораллового рифа на вершине подводного вулкана.

Реданг - известный своими кристально чистыми водами, белоснежными пляжами и разнообразными коралловыми рифами.

Перхентианские острова - один из самых живописных морских парков Малайзии, идеально подходящий для новичков в дайвинге и сноркелинге, а также для погружений к затонувшим кораблям.

Тиоман, окруженный богатыми коралловыми садами, где обитают морские черепахи, барракуды и скаты

Наконец, уединенный остров Ланг Тенга, который славится тихими пляжами и нетронутыми коралловыми рифами, где можно встретить черепах, рифовых акул и барракуд.

«Надо добавить, что хотя Сипадан необитаем, соседние острова Семпорны – Мабул, Капалай и Матакинг предлагают комфортабельные курорты для дайверов и любителей морского отдыха. С этих островов регулярно отправляются катеры на Сипадан. Еще надо учесть такой факт, что на Сипадане в настоящее время разрешены лишь 120 погружений в день, что сохраняет экосистему в первозданном виде.

Относительно новая локация для дайвинга - прибрежный город Мири в штате Саравак. Среди дайверов она прослаивалась благодаря затонувшей нефтяной платформе длиной 20 метров. Со временем она стала частью уникальной подводной экосистемы», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU