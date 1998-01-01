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21 февраля
Сегодня отмечается Всемирный День туристического гида
В настоящее время только в двух столицах работают около семи тыс. гидов и экскурсоводов, с 1 марта их аттестация станет обязательной
Cегодня во всем мире отмечается профессиональный праздник - День экскурсовода или Всемирный день туристического гида (International Tourist Guide Day).
Праздник учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) — World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) в 2003 году. Он посвящён людям, которые играют ключевую роль в туристической индустрии, знакомя путешественников с культурным и историческим наследием различных стран и регионов.
Ежедневно в Москве проводятся порядка 500 различных экскурсий, в 2024 году каждый седьмой житель столицы посещал экскурсию или использовал аудиогид, сообщила начальник управления туризма комитета по туризму города Инесса Григ, которую цитирует «Интерфакс».
В том числе благодаря комфортной среде сами москвичи очень любят посещать экскурсии. И по прошлому году каждый седьмой житель столицы брал экскурсию, либо пользовался аудиогидом", - рассказала она на пресс-конференции в четверг.
«С 2023 года, когда мы начали процесс предоставления государственной услуги по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, мы аттестовали более 900 человек. За 2024 год нам удалось увеличить этот показатель в 8 раз. В рамках аттестации мы проводим различные тренинги и семинары по повышению уровня квалификации непосредственно гидов, а сама аттестация задает необходимый уровень квалификации для допуска в профессию», - рассказал он на пресс-конференции.
"У нас по старой аккредитации было порядка 6 тыс. гидов-переводчиков и экскурсоводов. Конечно, за последние пять лет очень многие ушли из профессии, кто-то переориентировался из гидов-переводчиков на экскурсоводов. Но я полагаю, что порядка 4 тыс., наверное, гидов-переводчиков и экскурсоводов у нас в городе есть", - сказал онг.
Им более интересно пообниматься с альпакой, побывать на страусиной ферме, чем классические экскурсии в Эрмитаж, где нужно смотреть на старинные объекты, которые не вызывают интереса", - заключил эксперт.
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