Новости Сегодня отмечается Всемирный День туристического гида В настоящее время только в двух столицах работают около семи тыс. гидов и экскурсоводов, с 1 марта их аттестация станет обязательной

Cегодня во всем мире отмечается профессиональный праздник - День экскурсовода или Всемирный день туристического гида (International Tourist Guide Day). Праздник учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) — World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) в 2003 году. Он посвящён людям, которые играют ключевую роль в туристической индустрии, знакомя путешественников с культурным и историческим наследием различных стран и регионов. Ежедневно в Москве проводятся порядка 500 различных экскурсий, в 2024 году каждый седьмой житель столицы посещал экскурсию или использовал аудиогид, сообщила начальник управления туризма комитета по туризму города Инесса Григ, которую цитирует «Интерфакс».

"Ежедневно в Москве проводится порядка 500 экскурсий пешеходных, тематических, речных, обзорных, разных видов. Благоустройство пешеходных, парковых зон, создание новых гастрозаведений, благоустройство набережных – все это способствует созданию новых экскурсионных продуктов в столице. В том числе благодаря комфортной среде сами москвичи очень любят посещать экскурсии. И по прошлому году каждый седьмой житель столицы брал экскурсию, либо пользовался аудиогидом", - рассказала она на пресс-конференции в четверг.



Как отметила г-жа Григ, наибольшим спросом у жителей города пользуется акция "Московские истории", в рамках которой можно бесплатно посетить экскурсии с профессиональным гидом.

Она также добавила, что в настоящее время в Москве работает порядка 3 тыс. экскурсоводов.

По словам Инессы Григ, реконструкция исторических зданий, создание современных музеев, развитие транспортной доступности также способствуют росту экскурсионной отрасли Москвы



С 1 марта 2025 года в России станет обязательной аттестация гидов и экскурсоводов, количество заявок на ее прохождение активно растет, сообщил в свою очередь руководитель проектов в области туризма комитета по туризму Москвы, зампред комиссии по аттестации экскурсоводов Александр Чернов. «С 2023 года, когда мы начали процесс предоставления государственной услуги по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, мы аттестовали более 900 человек. За 2024 год нам удалось увеличить этот показатель в 8 раз. В рамках аттестации мы проводим различные тренинги и семинары по повышению уровня квалификации непосредственно гидов, а сама аттестация задает необходимый уровень квалификации для допуска в профессию», - рассказал он на пресс-конференции.



Он отметил, что сейчас наблюдается небольшое увеличение количества заявок и регистрации на экзамен.

"После 1 марта аттестация также продолжится и любой желающий сможет пройти ее. В Москве квалификационный экзамен и аттестацию можно пройти онлайн на сайте мэра и правительства города", - сказал он.

Г-н Чернов напомнил, что аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков – это успешная международная практика во многих туристически привлекательных странах.



Между тем, число экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге сократилось примерно в 1,5 раза за пять лет, сообщил журнгалистам председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов города Сергей Калинин. "У нас по старой аккредитации было порядка 6 тыс. гидов-переводчиков и экскурсоводов. Конечно, за последние пять лет очень многие ушли из профессии, кто-то переориентировался из гидов-переводчиков на экскурсоводов. Но я полагаю, что порядка 4 тыс., наверное, гидов-переводчиков и экскурсоводов у нас в городе есть", - сказал онг.



На текущий момент по новой системе в городе на Неве аттестовано 1754 гидов-переводчиков и экскурсоводов. Как сообщил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, ведомство ожидает, что к началу летнего сезона в базе будет порядка 2 тыс. человек.



Он также заметил, что до 2019 года в Петербург в основном приезжали европейцы, граждане США, Китая, стран Южной Америки, которые были более сфокусированы на культурно-познавательном туризме.

"Сейчас очень много туристов из арабских стран, например, которых в меньшей степени интересует история, старина в принципе, которые меньше знают нашу историю и культуру, которые более заинтересованы в развлекательных аспектах путешествий: полетать на воздушном шаре, пострелять, побегать, побыть на берегу Финского залива, в лесу, которые в пустыне не существуют. Им более интересно пообниматься с альпакой, побывать на страусиной ферме, чем классические экскурсии в Эрмитаж, где нужно смотреть на старинные объекты, которые не вызывают интереса", - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

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