В работе ряда визовых центров произошли важные изменения

Аналитическая служба АТОР проанализировала главные измения в работе визовых служб стран ЕС, Швейцарии и Великобритании в этом году

По информации АТОР, в наступившем году в работе визовых центров и в требованиях к документам у некоторых стран произошли изменения. АТОР обращает внимание на самые важные из них.

АВСТРИЯ. С марта 2025 года в систему записи в визовом центре Австрии будут введены новые категории, включающие в себя конкретные цели поездки. В категории «Бизнес»: «Деловая поездка с приглашением от австрийской компании», «Краткосрочное обучение (до 6 месяцев)», «Работа в Австрии до 6 месяцев», «Подача на визу Jobseeker», «Участие в спортивном мероприятии в Австрии с приглашением»; в категории «Визит» – «Частная поездка по приглашению от лица, постоянно проживающего в Австрии», «Туризм (без приглашения)» и «Медицинская цель поездки».

При несоответствии выбранной категории записи предоставляемым при подаче документам заявителям придется оформить новую запись на нужную категорию самостоятельно, предупреждают в визовом центре Австрии.

БЕЛЬГИЯ. С 27 января отделение VFS Global в московском бизнес-центре «Аркадия» закрыто. Вся операционная деятельность осуществляется в визовом центре Бельгии в бизнес-центре «Сириус Парк», расположенному по адресу: Москва, Каширское шоссе д. 3, к. 2, стр. 4.

Впрочем, в списке категорий виз, на которые принимаются документы, по-прежнему нет туризма.

БОЛГАРИЯ. В визовом центре Болгарии в Санкт-Петербурге при наличии действующей болгарской национальной визы подача документов возможна не ранее, чем за 3 месяца до ее окончания.

ВЕНГРИЯ. В московском консульском округе минимальный срок рассмотрения визовых заявлений составляет 15 календарных дней с момента поступления документов в консульский отдел посольства Венгрии в РФ. Документы на срочное рассмотрение не принимаются. Документы менее чем за 15 дней до поездки к рассмотрению также приняты не будут. График четкий: например, при подаче документов на венгерскую визу 20 февраля паспорт будет готов 10 марта, при подаче 27 февраля – 17 марта.

При подаче документов в региональных центрах московского консульского округа (визовые центры во Владивостоке, Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Хабаровске) необходимо дополнительно учитывать время на пересылку документов, которое составляет не менее 5 рабочих дней.

ГЕРМАНИЯ. Запись на подачу документов на визу осуществляется путем онлайн оплаты сервисного сбора (3080 руб.). Перенести запись нельзя, а в случае ее отмены сервисный сбор не возвращается. Германия фактически не выдает визы под туристические цели: шенген можно получить при наличии официального приглашения от родственников или друзей из Германии.

ГРЕЦИЯ. С 27 января визовый центр Греции в Москве ведет прием документов по новому адресу: Каширское шоссе д. 3, к. 2, стр. 4, бизнес-центр «Сириус Парк».

ИСПАНИЯ. В визовом центре в Москве по-прежнему предупреждают, что срок рассмотрения заявлений на получение визы может составлять до 45 дней. По факту испанский шенген делают за 3 недели.

ИТАЛИЯ. Срок рассмотрения заявок на получение визы часто может составлять 20 дней и более с даты подачи заявления, предупреждают в визовом центре. Туроператоры говорят, что по факту виза выходит быстрее: с момента записи до получения паспорта можно уложиться за три недели.

ПОРТУГАЛИЯ. В сравнении с прошлым годом изменений не произошло. Текущее время обработки документов на визу варьируется от 45 до 60 дней.

ФРАНЦИЯ. В визовом центре напоминают, что заявления на визу могут быть поданы по предварительной записи лично заявителем/родителем или законным опекуном для заявителей младше 18 лет.

Если заявитель прошел процедуру биометрии в течение последних 59 месяцев, то пакет документов за него могут подать близкие родственники (супруги, дети, родители) при предъявлении справок/свидетельств, подтверждающих такое родство, или представитель по нотариально заверенной доверенности.

По данным туроператоров, французскую визу оформляют в среднем за 3 недели с момента сдачи биометрии.

ШВЕЙЦАРИЯ. В визовом центре Швейцарии в Москве (с ноября визовый центр TLS contact находится по адресу: ул. Ленинская слобода, 26, стр 2, торговый центр «Глобал Молл») оплата дополнительных услуг и сервисных сборов возможна только картой. Запись на подачу заявления на визу возможна примерно за 30 дней. Процесс рассмотрения занимает 15 дней.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. С декабря 2024 года приемом документов на визы в Великобританию в России занимается VFS Global.

По информации туроператоров, сейчас есть слоты на подачу документов на февраль, а визу могут сделать за месяц или даже меньше.

/TOURBUS.RU