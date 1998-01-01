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Туроператоры: Снижение курса доллара не означает автоматического роста продаж

Эксперты обсуждают факторы, влияющие на текущие продажи зарубежных туров

Курс российского рубля значительно укрепился в середине февраля, достигнув показателей сентября 2024 года. На сегодня, 20 февраля, официальный курс рубля к доллару — 90,43, к евро - 94,08.

Туроператоры и турагенты говорят о стабильных продажах зарубежного отдыха и на ближайшие даты, и на глубину, но не готовы напрямую связывать это с курсом валют. Главный фактор, способствующий росту продаж, как считают эксперты, – стабильность курса, а не движение в любую сторону, - сообщает пресс-служба АТОР.

По оценке генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, решающего действия на продажи зарубежного отдыха нынешняя динамика валютного курса не оказывает.

«Профессионалы туррынка знают, что лучше всего на продажах сказывается стабильный курс, который держится в течение нескольких дней. Если доллар заметно снижается или растет, тем более рывками, люди занимают выжидательную позицию, спрос неизбежно притормаживает.

Если курс снижается, люди начинают ждать дальнейшего снижения, если растет – думают, что отдых им может стать не по карману», – пояснил он.

Гораздо большее влияние на продажи зарубежных туров оказывает, по словам эксперта, широкий ассортимент объектов размещения и авиаперевозки.

«Так, по России спрос растет на 10-15%, а мог бы быть больше, но на наших курортах не хватает средств размещения.

По зарубежному отдыху, если говорить именно о дальних направлениях, рост выше 17%, потому что гораздо больший выбор размещения.

Например, Тунис в связи с постановкой рейсов, как мы рассчитываем, вырастет не менее чем в 10 раз, Вьетнам – в три раза», – сказал г-н Мкртчян.

Генеральный директор компании «АРT-Тур» Дмитрий Арутюнов согласен, что на продажи зарубежного отдыха влияет гораздо больше факторов, чем курс валюты. «Качественный отдых за рубежом в последние годы стал довольно дорогим удовольствием, не всегда доступным даже среднему классу.

И в этом плане снижение курса на 8-9% – не та разница в цене, которая заставит туристов массово бронировать поездки за рубеж», – говорит он.

Тем не менее, по его словам, укрепление рубля вносит свой вклад: «Внутренние валютные курсы туроператоров уже не так сильно отличаются от курса Центробанка. Стоимость авиабилетов также приводится в соответствие с нынешним курсом. В итоге мы видим более активное внесение туристами предоплат за будущий отдых.

В целом у нас продажи идут более уверенно. Перед Новым годом на туристическом рынке бывает традиционный пик продаж, затем наступает спад, затем вновь оживление, связанное с предстоящими праздниками 23 февраля и 8 марта.

В этом году всплеска не ждали, так как праздники оказываются слишком короткими, тем не менее продажи идут, торможения нет. В марте на многих важных для нашей компании направлениях наступает Рамадан, продажи обычно также замедляются, но в этом году все идет неплохо», – заключил г-н Арутюнов.

/TOURBUS.RU

