Travelata: Спрос на майский отдых вырос на 68%

В этом году в начале мая россияне отдыхают 8 дней, что заметно сказалось на спросе

По данным интернет-магазина туров Travelata.ru, российские туристы активно бронируют путешествия на майские праздники, продолжительность которых в этом году выросла за счет переноса дополнительных выходного с 8 марта.

Напомним, что в этом году в начале мая россиян ждет восемь выходных дней — 1-4 и 8-11 мая.

Из внутренних направлений на этот период сейчас лидирует Сочи, из зарубежных – Турция, -сообщает пресс-служюа севиса.

«Спрос на путешествия на майские каникулы сильно вырос. Объем бронирований на начало мая выше, чем был в 2024, на 68%. Заметно влияет на спрос то, что удачно распределились выходные дни в начале мая, это позволяет туристам отправиться на полноценный отдых и не тратить много отпускных дней.

Кроме того, уже больше года мы видим тенденцию активного раннего бронирования. Туристы как можно раньше выкупают отели, которые им нравятся, а не ждут горящих предложений или скидок», – рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Наиболее популярное направление организованного туризма на майские праздники –Турция, там собираются отдохнуть 57% от всех туристов, которые забронировали туры через сервис Travelata.ru. В прошлом году такой выбор сделали 54% отпускников.

Средний чек за год вырос со 194 тыс. до 237 тыс. рублей.

На второй позиции Египет: объем бронирований за год вырос с 11% до 16%, средняя цена изменилась с 204 тыс. до 283 тыс. рублей.

На третьем месте ОАЭ с сократившейся с 10% до 9% долей от общего объема бронирований. Здесь средний чек увеличился с 242 тыс. до 262 тыс. рублей за тур.

Пока майские праздники на отечественных курортах планируют провести только 6% туристов – вдвое меньше, чем годом ранее. В 2024 году доля российских курортов в спросе составляла 12%. Средний чек увеличился с 76 тыс. рублей до 82 тыс.

Самым популярным внутренним направлением два года подряд становится Сочи, его доля тоже стабильна и составляет 20%. Средняя цена поездки на этот курорт выросла до 103 тыс. рублей, ранее она была 67 тыс.

На втором месте среди внутренних направлений Калининградская область с долей 16%, объем продаж вырос на 2% по сравнению с прошлым годом.

Адлер и Санкт-Петербург набрали по 13%, а замыкает рейтинг Москва, на нее приходится 12% броней.

«Мы видим, что туристы стали чаще выбирать другие направления вместо Краснодарского края. Одновременно стоит отметить, что из общего рейтинга популярных направлений на майские праздники сейчас выпали абхазские курорты, их место заняли таиландские.

Однако запросов на поездки в Абхазию на сайте много, поэтому можно сказать, что как только информационный фон по республике станет более стабильным, туристы сразу туда вернутся», – пояснил Козырев.

По словам эксперта, ближе к самим майским праздникам картина будет меняться. Скорее всего, набирать объем будут российские курорты, так как их покупают традиционно гораздо ближе к поездке, чем зарубежные.

Как также отметили в пресс-службе сервиса, рост продаж зарубежных туров начался уже несколько недель назад, поэтому нельзя связывать его с недавним укрепление рубля.

/TOURBUS.RU