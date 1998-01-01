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20 февраля
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 26 февраля в Иваново
Среди участников – столичные объекты показа, ведущие принимающие туроператоры и отели

 

Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 26 февраля в Иваново.

Организатор мероприятия Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Нижнего Новгорода посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

 

В программе -представление весенне-летних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

 

Дата проведения: 26 февраля 2025, 11:00 - 14:00
Место проведения: г. Иваново, Деловой центр «Парус» (ул. Бубнова, 40 А)

 


  

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ

- АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы";

- RUSSPASS;


Туристические операторы:

- “Высота-тур

- “Тари Тур

- “Империя туризма”

- “Клуб путешествий Маруссия

- “Русь


Объекты размещения:

- “Максима хотелс групп” (Максима Парк Отель; Максима Папорама Отель; Максима Славия Отель; Максима Ирбис Отель; Максима Заря Отель; Максима Домодедово Аэропорт Отель)

- Капсульный отель Q-BLOCK

- Сеть апарт-отелей Y’ES

 

Объекты показа:

- Музей АТОМ

- Музей Гаража особого назначения ФСО России

- Панорама 360

- ВДНХ

- Останкинская телебашня

  

Регистрация для участия в мероприятии

 

Фото: Мостуризм


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