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Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 26 февраля в Иваново

Среди участников – столичные объекты показа, ведущие принимающие туроператоры и отели

Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 26 февраля в Иваново.

Организатор мероприятия Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Нижнего Новгорода посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

В программе -представление весенне-летних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

Дата проведения: 26 февраля 2025, 11:00 - 14:00

Место проведения: г. Иваново, Деловой центр «Парус» (ул. Бубнова, 40 А)





УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ

- АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы";

- RUSSPASS;





Туристические операторы:

- “Высота-тур”

- “Тари Тур”

- “Империя туризма”

- “Клуб путешествий Маруссия”

- “Русь”





Объекты размещения:

- “Максима хотелс групп” (Максима Парк Отель; Максима Папорама Отель; Максима Славия Отель; Максима Ирбис Отель; Максима Заря Отель; Максима Домодедово Аэропорт Отель)

- Капсульный отель Q-BLOCK

- Сеть апарт-отелей Y’ES

Объекты показа:

- Музей АТОМ

- Музей Гаража особого назначения ФСО России

- Панорама 360

- ВДНХ

- Останкинская телебашня

Регистрация для участия в мероприятии

Фото: Мостуризм