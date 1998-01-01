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20 февраля
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 26 февраля в Иваново
Среди участников – столичные объекты показа, ведущие принимающие туроператоры и отели
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 26 февраля в Иваново.
Организатор мероприятия Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Нижнего Новгорода посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.
В программе -представление весенне-летних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.
Дата проведения: 26 февраля 2025, 11:00 - 14:00
УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ
- АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы";
- RUSSPASS;
Туристические операторы:
- “Высота-тур”
- “Тари Тур”
- “Империя туризма”
- “Клуб путешествий Маруссия”
- “Русь”
Объекты размещения:
- “Максима хотелс групп” (Максима Парк Отель; Максима Папорама Отель; Максима Славия Отель; Максима Ирбис Отель; Максима Заря Отель; Максима Домодедово Аэропорт Отель)
- Капсульный отель Q-BLOCK
- Сеть апарт-отелей Y’ES
Объекты показа:
- Музей АТОМ
- Музей Гаража особого назначения ФСО России
- Панорама 360
- ВДНХ
- Останкинская телебашня
Регистрация для участия в мероприятии
Фото: Мостуризм
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