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20 февраля
Сергей Агафонов: «Туристы стали стремиться к продуманному бронированию»

Генеральный директор сети Магазинов Горящих Путевок подвел итоги года и дал прогноз на новый сезон на рынке агентских продаж


 

Как отметил в беседе с «Турбизнесом» руководитель сети МГП Сергей Агафонов, среди важнейших трендов прошлого года, по его мнению, главный - активное восстановление спроса.

Как отмечает эксперт, «по моим оценкам, он теперь на уровне 80% к доковидному уровню, то есть к уровню 2019 года.

Понятно, что совсем этот уровень не сравнялся, но тенденция очень хорошая. Забегая немного вперед, скажу, что в 2025 году, если не будет каких-то серьезных потрясений, мы точно достигнем допандемийных показателей».

 

Второй тренд - «Постепенно восстанавливалась полетная сетка - как внутри, так и на выездных направлениях, что не может не радовать, это и дало прибавку в увеличении объемов продаж».

 

Кроме того, отмечает г-н Агафонов, «по-прежнему растет спрос на внутренний туризм. В том числе увеличивается и число покупка пакетных туров по России, которые делают туроператоры».

 

И, наконец, «также растет отдельная покупка отелей через турагентов – это важный тренд 2024 года. Если совсем недавно турист сам напрямую обращался в отель, то сейчас при хороших ценах у туроператоров и агентов охотно бронируют номера у них.

Это, безусловно, связано с ценой: предложения агентств выглядят предпочтительнее. Этот фактор увеличивает продажи через турагентства.

Кстати, с апреля по конец августа 2024 года Россия как направление в сети МГП была на втором месте согласно «Индексу Горящих», который всегда можно посмотреть на нашем сайте».

 

Еще одна особенность 2024 года: глубина продаж значительно расширилась по сравнению с 2023 годом. Если в 2023 году в среднем она составляла 10–14 дней, то в 2024 показатель увеличился где-то до 30–40 дней (имеется в виду средняя глубина по всем турам и всем направлениям).

«Этот показатель ярко отражает настроение путешественников: когда туристы платят заранее, это значит, что они уверены в завтрашнем дне, осознанно планируют свое путешествие. При низкой глубине продаж решение принимается спонтанотмечает эксперт.

 

Говоря о тенденциях наступившего года Сергей Агафонов отметил, что не думает, «что такие нововведения, как туристический налог, сильно повлияют на спрос. Спрос есть, и он растет, и его надо будет удовлетворять.

Другое дело, что этот спрос может сместиться в серую зону. Чтобы не платить турналог, люди могут размещаться в квартирах, апартаментах и т.п., то есть в неквалифицированных средствах размещения. В этом плане отели могут оказаться менее привлекательными, особенно если это семья с детьми, большое количество людей. В этих случаях турналог – это ощутимые деньги».

 

«Я уже отметил тенденцию в поведении туристов к более продуманному бронированию. Что касается направлений, то тут я не ожидаю, что какое-то направление сильно вырастет или, наоборот, просядет.

Если в той линейке направлений, куда наши туроператоры делают пакетные туры, не будут закрываться направления, то, безусловно, на первом месте будет Турция, за ней Египет, Таиланд (как зимнее направление он всегда где-то после Египта), Арабские Эмираты.

То есть предпочтения туристами уже сделаны давно. Конечно, если откроется какое-то новое массовое направление, будем за ним наблюдать», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

  

ТОП -10 направленией по «Индексу горящих»

Турция – 33,2%

Египет – 19,3%

Россия – 14,5%

Таиланд – 11,7%

Арабские Эмираты – 6,8%

Абхазия

Куба

Шри-Ланка

Китай

Вьетнам


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