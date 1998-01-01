Новости Сергей Агафонов: «Туристы стали стремиться к продуманному бронированию» Генеральный директор сети Магазинов Горящих Путевок подвел итоги года и дал прогноз на новый сезон на рынке агентских продаж

Как отметил в беседе с «Турбизнесом» руководитель сети МГП Сергей Агафонов, среди важнейших трендов прошлого года, по его мнению, главный - активное восстановление спроса. Как отмечает эксперт, «по моим оценкам, он теперь на уровне 80% к доковидному уровню, то есть к уровню 2019 года. Понятно, что совсем этот уровень не сравнялся, но тенденция очень хорошая. Забегая немного вперед, скажу, что в 2025 году, если не будет каких-то серьезных потрясений, мы точно достигнем допандемийных показателей». Второй тренд - «Постепенно восстанавливалась полетная сетка - как внутри, так и на выездных направлениях, что не может не радовать, это и дало прибавку в увеличении объемов продаж». Кроме того, отмечает г-н Агафонов, «по-прежнему растет спрос на внутренний туризм. В том числе увеличивается и число покупка пакетных туров по России, которые делают туроператоры». И, наконец, «также растет отдельная покупка отелей через турагентов – это важный тренд 2024 года. Если совсем недавно турист сам напрямую обращался в отель, то сейчас при хороших ценах у туроператоров и агентов охотно бронируют номера у них. Это, безусловно, связано с ценой: предложения агентств выглядят предпочтительнее. Этот фактор увеличивает продажи через турагентства. Кстати, с апреля по конец августа 2024 года Россия как направление в сети МГП была на втором месте согласно «Индексу Горящих», который всегда можно посмотреть на нашем сайте». Еще одна особенность 2024 года: глубина продаж значительно расширилась по сравнению с 2023 годом. Если в 2023 году в среднем она составляла 10–14 дней, то в 2024 показатель увеличился где-то до 30–40 дней (имеется в виду средняя глубина по всем турам и всем направлениям). «Этот показатель ярко отражает настроение путешественников: когда туристы платят заранее, это значит, что они уверены в завтрашнем дне, осознанно планируют свое путешествие. При низкой глубине продаж решение принимается спонтанотмечает эксперт. Говоря о тенденциях наступившего года Сергей Агафонов отметил, что не думает, «что такие нововведения, как туристический налог, сильно повлияют на спрос. Спрос есть, и он растет, и его надо будет удовлетворять. Другое дело, что этот спрос может сместиться в серую зону. Чтобы не платить турналог, люди могут размещаться в квартирах, апартаментах и т.п., то есть в неквалифицированных средствах размещения. В этом плане отели могут оказаться менее привлекательными, особенно если это семья с детьми, большое количество людей. В этих случаях турналог – это ощутимые деньги». «Я уже отметил тенденцию в поведении туристов к более продуманному бронированию. Что касается направлений, то тут я не ожидаю, что какое-то направление сильно вырастет или, наоборот, просядет. Если в той линейке направлений, куда наши туроператоры делают пакетные туры, не будут закрываться направления, то, безусловно, на первом месте будет Турция, за ней Египет, Таиланд (как зимнее направление он всегда где-то после Египта), Арабские Эмираты. То есть предпочтения туристами уже сделаны давно. Конечно, если откроется какое-то новое массовое направление, будем за ним наблюдать», - заключил эксперт. /TOURBUS.RU ТОП -10 направленией по «Индексу горящих» Турция – 33,2% Египет – 19,3% Россия – 14,5% Таиланд – 11,7% Арабские Эмираты – 6,8% Абхазия Куба Шри-Ланка Китай Вьетнам



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