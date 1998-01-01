АТОР: Российский турпоток на экзотические острова Индийского океана вырос в январе на 5,5%

Наибольший рост российского турпотока показали Мальдивы и Шри-Ланка, в вот спрос на Сейшелы упал

Наибольший прирост турпотока из России в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года продемонстрировали Шри-Ланка и Мальдивы. Маврикий из-за отсутствия в этом январе прямых рейсов из РФ показал отрицательную динамику. А Сейшелы удивили: январский турпоток из России равен прошлогоднему с точностью до человека., - сообщает сегодня Аналитическая служба АТОР.

Согласно официальной туристической статистике Шри-Ланки, в январе 2025 года на этот остров россияне совершили 34 096 поездок. Это на 9,4% больше, чем в январе 2024 года (31 159).

На Шри-Ланку из России (Москва и другие регионы России) зимой летают регулярные прямые и чартерные рейсы российских туроператоров.

Россия оказалась второй в списке ключевых ТОП-5 въездных рынков Шри-Ланки после Индии (43 375 поездок). Но серьезно опередила такие страны, как Великобритания (21 730 поездок), Китай (16 709) и Германия (15 050).

По данным иммиграционной службы Мальдивских островов, российский турпоток в январе 2025 года составил 21 835 поездок. По сравнению с январем 2024 года (20 113 поездок) он вырос на 8,6%.

Россия по количеству поездок на Мальдивы в январе 2025 года опередила Италию, Великобританию и Германию (19 766, 19 011 и 12 527 поездок, соответственно), и оказалась на втором месте среди ТОП-5 ключевых въездных рынков Мальдивских островов, уступив только Китаю с 35 948 поездками. На Мальдивы из России летают прямые рейсы из Москвы.

Турпоток из России на Сейшельские острова, благодаря прямым рейсам «Аэрофлота» из Москвы, возобновившимся осенью прошлого года, в январе 2025 года показал результат, с точностью совпавший с январем 2024 года (когда прямые рейсы тоже летали): 4210 поездок.

Напомним, что на Сейшелы россияне летят не только прямыми рейсами, но и стыковочными (такой путь выбирают примерно 40% туристов из РФ). Поэтому совпадение с точностью до человека можно считать забавным казусом.

При всем этом, Россия в январе 2025 года – номер 1 по количеству иностранных туристов на Сейшелах, оставив далеко позади другие страны из ТОП-5: Германию (2682 визита), Францию (1 964), Великобританию (1490) и Польшу (920).

Российский турпоток на Маврикий в январе 2025 года, согласно данным официальной статистики этого острова, составил 3 260 поездок. Это на 29% меньше, чем в январе 2024 года (4 589), когда на остров еще летали прямые рейсы «Аэрофлота», которых сейчас нет (россияне летят на Маврикий со стыковками).

Тем не менее, Россия в начале этого года уже на 7 позиции в ТОП-10 ключевых въездных рынков Маврикия: впереди только Франция (36 694 поездки), Реюньон (15 131), Южная Африка (10 349), Великобритания (10 256), Германия (7 160) и Индия (3 569). По итогам 2024 года Россия была на 9 месте.

Совокупно, в январе 2025 года, на экзотические островах Индийского океана россияне совершили 63 401 поездки.

Прирост российского турпотока к январю 2024 года (тогда вместе в 4 этих государства была совершена 60 071 поездка граждан РФ) по этой группе стран составил +5,5%.

/TOURBUS.RU



