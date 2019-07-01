Визовые новости

Россияне снова смогут оформлять американские визы в Москве/ МИД РФ — против введения специальных «медицинских» виз/ Минтуризма Израиля просит заранее оформлять электронное разрешение на въезд в страну

Россияне снова смогут оформлять американские визы в Москве

Численность персонала посольства США в Москве будет восстановлена в прежнем объеме

США и РФ достигли соглашения о восстановлении прежнего числа служащих своих посольств в Москве и Вашингтоне, сообщает к Associated Press со ссылкой на американского госсекретаря Марко Рубио.

"Рубио заявил, что официальные лица из США и РФ договорились восстановить штаты своих посольств", - отмечает агентство.

Переговоры российской и американской делегаций прошли в Эр-Рияде во вторник.





Как сообщают профильные СМИ, «Для многих российских туристов это, безусловно, позитивная новость. Уже несколько лет получить американскую визу на территории России почти невозможно, так как с 2021 года дипмиссия работает с минимальным штатом в 120 человек. Россияне вынуждены подавать документы в посольства, которые расположены в других странах, и нести дополнительные издержки».

«Конечно же, изменения будут, и отразятся на туризме они достаточно быстро», – прокомментировали новость в компании «Русский Экспресс».

МИД РФ — против введения специальных «медицинских» виз

Запуск в России отдельной медицинской визы для привлечения иностранных туристов из стран БРИКС нецелесообразен, для этого действует электронная виза, сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.

"Относительно медицинских виз - не видим пока целесообразности. Потому что у нас электронная виза, она упрощенная до предела. Практически со всеми странами БРИКС и еще с несколькими десятками государств действует эта электронная виза.

Но я попрошу своих коллег из консульского департамента посмотреть профессиональным взглядом, что это может нам добавить", - сказал он, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева.



Как отметил г-н Тарбаев, сейчас в странах БРИКС есть устойчивый запрос на медицинский туризм.

"Наши медучреждения готовы удовлетворить этот спрос как по цене, так и по качеству. Это бы существенно увеличило въездной поток в РФ и повлияло бы на имидж России за рубежом, а также помогло бы повысить конкурентоспособность с лидерами медицинского туризма, такими как Израиль, Германия и Южная Корея", - заключил он.





Минтуризма Израиля напоминает о необходимости оформления электронного разрешения на въезд в страну

Министерство туризма Израиля на минувшей неделе внимание внимание российских туристов на новое обязательное требование: с 1 января 2025 года гражданам России необходимо оформлять электронное разрешение на въезд ETA-IL перед поездкой в Израиль.

В последнее время участились случаи прибытия туристов без оформленного разрешения, что вызывает задержки на границе и создает сложности для путешественников, - сообщили в пресс-службе министерства.

Как напомнили в пресс-службе, «ETA-IL (Electronic Travel Authorization – Israel) — это электронное разрешение на въезд, которое необходимо получить до вылета в Израиль. Это обязательное требование распространяется на граждан всех стран, с которыми у Израиля действует соглашение о безвизовом въезде, включая Россию».

Министерство туризма Израиля призывает российских граждан заранее ознакомиться с процедурой подачи заявки и оформить ETA до поездки. Полученное разрешение будет действовать 2 года.

Заявление на английском языке можно подать онлайн на официальном сайте ETA-IL В данном случае необходима онлайн оплата сбора в размере 25 шекелей (около 660 рублей) картой иностранного банка.

Для тех, кто нуждается в помощи или не имеет международной банковской карты, доступна услуга визового центра VFS Global — единственного официального партнера Посольства Израиля в России.

При этом Министерство туризма Израиля настоятельно рекомендует российским туристам оформлять ETA-IL не позднее, чем за 72 часа до вылета, чтобы избежать задержек и трудностей при въезде.

/TOURBUS.RU