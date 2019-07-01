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19 февраля
Визовые новости
Россияне снова смогут оформлять американские визы в Москве/ МИД РФ — против введения специальных «медицинских» виз/ Минтуризма Израиля просит заранее оформлять электронное разрешение на въезд в страну
Россияне снова смогут оформлять американские визы в Москве
Численность персонала посольства США в Москве будет восстановлена в прежнем объеме
Как сообщают профильные СМИ, «Для многих российских туристов это, безусловно, позитивная новость. Уже несколько лет получить американскую визу на территории России почти невозможно, так как с 2021 года дипмиссия работает с минимальным штатом в 120 человек. Россияне вынуждены подавать документы в посольства, которые расположены в других странах, и нести дополнительные издержки».
«Конечно же, изменения будут, и отразятся на туризме они достаточно быстро», – прокомментировали новость в компании «Русский Экспресс».
МИД РФ — против введения специальных «медицинских» виз
Запуск в России отдельной медицинской визы для привлечения иностранных туристов из стран БРИКС нецелесообразен, для этого действует электронная виза, сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
Но я попрошу своих коллег из консульского департамента посмотреть профессиональным взглядом, что это может нам добавить", - сказал он, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева.
Минтуризма Израиля напоминает о необходимости оформления электронного разрешения на въезд в страну
Министерство туризма Израиля на минувшей неделе внимание внимание российских туристов на новое обязательное требование: с 1 января 2025 года гражданам России необходимо оформлять электронное разрешение на въезд ETA-IL перед поездкой в Израиль.
В последнее время участились случаи прибытия туристов без оформленного разрешения, что вызывает задержки на границе и создает сложности для путешественников, - сообщили в пресс-службе министерства.
Как напомнили в пресс-службе, «ETA-IL (Electronic Travel Authorization – Israel) — это электронное разрешение на въезд, которое необходимо получить до вылета в Израиль. Это обязательное требование распространяется на граждан всех стран, с которыми у Израиля действует соглашение о безвизовом въезде, включая Россию».
Министерство туризма Израиля призывает российских граждан заранее ознакомиться с процедурой подачи заявки и оформить ETA до поездки. Полученное разрешение будет действовать 2 года.
Заявление на английском языке можно подать онлайн на официальном сайте ETA-IL В данном случае необходима онлайн оплата сбора в размере 25 шекелей (около 660 рублей) картой иностранного банка.
Для тех, кто нуждается в помощи или не имеет международной банковской карты, доступна услуга визового центра VFS Global — единственного официального партнера Посольства Израиля в России.
При этом Министерство туризма Израиля настоятельно рекомендует российским туристам оформлять ETA-IL не позднее, чем за 72 часа до вылета, чтобы избежать задержек и трудностей при въезде.
/TOURBUS.RU
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