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19 февраля
Госдума приняла в первом чтении законопроект о невозвратных тарифах в отелях
Профессионалы туризма и отельеры считают, что одобренный сегодня законопроект поможет развитию отрасли
Госдума на сегодняшнем заседании заседании приняла в первом чтении законопроект о невозвратных тарифах в российских гостиницах.
Законопроект предусматривает закрепление за правительством полномочий по определению правил предоставления гостиничных услуг и различных видов бронирования и условий их применения.
В числе новых видов бронирования – введение невозвратного тарифа, - сообщает «Интерфакс».
Возможность выбора невозвратного бронирования предоставляется потребителям до заключения договора в качестве альтернативы возвратному.
Российский союз туриндустрии поддерживает инициативу введения невозвратных тарифов для отелей, порядка 10% броней отменяется в последнюю неделю перед заездом, а отели не успевают его перепродать, сообщил президент РСТ Илья Уманский.
По нашей статистике, до 10% туристов в течение недели перед заездом отменяют бронь номера, это происходит в самый последний момент. Отели не успевают его перепродать и несут убытки. Мы выступаем за повышение рентабельности и инвестиционной привлекательностью отрасли", - рассказал он.
Невозвратный тариф в отелях позволит сохранить баланс между интересами путешественника и гостиницы, кроме того, туристы смогут получить проживание по более низкой стоимости, сообщили также представители гостиничной индустрии.
"Невозвратный тариф – это возможность выстроить взаимовыгодные отношения между отельерами и гостями. Во-первых, сделать более гибким предложение по стоимости размещения для туристов, которые смогут сэкономить до 30% на проживании.
Во-вторых, отельеры могут получить гарантию загрузки номеров как в пиковые сезоны, так и при прогнозировании спада потока гостей, а также возместить затраты на подготовку номера в случае, если у туриста изменятся планы", - сказал генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.
В случае же законодательного утверждения таких тарифов отели смогут воспользоваться нормой и – при предоставлении определенных скидок – ожидать, что не потеряют в доходе, не ища при этом возможности реализовать освободившиеся в последний момент номера", - пояснила она.
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