Госдума приняла в первом чтении законопроект о невозвратных тарифах в отелях

Госдума на сегодняшнем заседании заседании приняла в первом чтении законопроект о невозвратных тарифах в российских гостиницах.

Законопроект предусматривает закрепление за правительством полномочий по определению правил предоставления гостиничных услуг и различных видов бронирования и условий их применения.

В числе новых видов бронирования – введение невозвратного тарифа, - сообщает «Интерфакс».



Согласно законопроекту, невозвратный тариф предусматривает удержание исполнителем платы (частично или полностью) при отказе от бронирования или незаселении.

Возможность выбора невозвратного бронирования предоставляется потребителям до заключения договора в качестве альтернативы возвратному.



Также есть ряд случаев, когда и при невозвратном бронировании туристы смогут получить назад оплату — при болезни самого клиента, болезни или смерть родственника, включенного в бронь, введении режима ЧС, призыве на военную службу по мобилизации, это нужно будет подтвердить документами.

Как отметил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, введение невозвратных тарифов обеспечит соблюдение баланса интересов всех участников правоотношений при предоставлении услуг средств размещения





Российский союз туриндустрии поддерживает инициативу введения невозвратных тарифов для отелей, порядка 10% броней отменяется в последнюю неделю перед заездом, а отели не успевают его перепродать, сообщил президент РСТ Илья Уманский.



"Мы активно выступаем за эту инициативу и системно ее поддерживали на всех этапах обсуждения. Подобный подход позволит средствам размещения более гибко оперировать тарифами и предлагать клиентам более низкие цены на проживание, чем в текущих обстоятельствах.

По нашей статистике, до 10% туристов в течение недели перед заездом отменяют бронь номера, это происходит в самый последний момент. Отели не успевают его перепродать и несут убытки. Мы выступаем за повышение рентабельности и инвестиционной привлекательностью отрасли", - рассказал он.

Как отметил г-н Уманский, невозвратные тарифы должны существовать наравне с возвратными, чтобы у туристов был выбор.



Невозвратный тариф в отелях позволит сохранить баланс между интересами путешественника и гостиницы, кроме того, туристы смогут получить проживание по более низкой стоимости, сообщили также представители гостиничной индустрии.

"Невозвратный тариф – это возможность выстроить взаимовыгодные отношения между отельерами и гостями. Во-первых, сделать более гибким предложение по стоимости размещения для туристов, которые смогут сэкономить до 30% на проживании.

Во-вторых, отельеры могут получить гарантию загрузки номеров как в пиковые сезоны, так и при прогнозировании спада потока гостей, а также возместить затраты на подготовку номера в случае, если у туриста изменятся планы", - сказал генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Он отметил, что туристам важно объяснить, как работают такие тарифы, чтобы не было недопонимания и споров, а также создать полный перечень факторов, в случае которых возможна отмена штрафа.



Согласен с экспертом и президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

"Уверен, что данная инициатива положительно повлияет на рост общего турпотока по стране и на заполняемость гостиниц. Важно отметить, чтобы условия и причины возврата средств по невозвратному тарифу были прозрачными и закреплены на законодательном уровне и для гостя, и для отеля. Это позволит избежать спорных ситуаций. При этом, у гостя всегда будет выбор: забронировать более выгодный невозвратный тариф, если он уверен в поездке, или возвратный, когда есть сомнения", - сказал г-н Биба.



В свою очередь, руководитель департамента продаж Группы Мантера Екатерина Харджиева добавила, что невозвратные тарифы на гостиничные услуги действуют в России много лет, хотя законодательно таковыми не являются.

"Сегодня, даже если отель выставляет "невозвратный тариф" в продажу, он может быть оспорен, и отель будет обязан вернуть денежные средства, если бронирование отменено до заезда.

В случае же законодательного утверждения таких тарифов отели смогут воспользоваться нормой и – при предоставлении определенных скидок – ожидать, что не потеряют в доходе, не ища при этом возможности реализовать освободившиеся в последний момент номера", - пояснила она.



Она отметила, что порядка 10-15% гостей в отелях компании выбирают именно невозвратные тарифы, особенно если речь идет о бронировании незадолго до поездки, когда большая часть непредвиденных обстоятельств не смогут повлиять на сам факт путешествия.

/TOURBUS.RU



