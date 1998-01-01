Новости Илья Уманский: Нужно снизить визовые барьеры и упростить трансграничные платежи Глава РСТ рассказал о «болевых точках» развития въездного туризма, выступая на форуме «Путешествуй»

Въездной туризм должен стать приоритетом в развитии отрасли в России, так как он формирует экономику страны, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, которого сегодня цитирует пресс-службп РСТ. Глпвными условиями для наращивания иностранного турпотока он назвал снижение визовых барьеров и упрощение трансграничных платежей. Кроме того, необходимо работать над повышением доходов экономики РФ от массового туризма из Китая, который быстро восстанавливается. «Экспортные возможности туризма в нашей стране поистине безграничны, мало какая страна может предоставить такое бесконечное количество впечатлений, как Россия. Эти запасы у нас поистине неисчерпаемые. Въездной туризм важен, не случайно самые развитые с точки зрения туризма государства фокусируются именно на развитии этого сегмента. Мы безусловно занимаемся всеми видами туризма, но с точки зрения интересов государства фокус должен быть сделан на въезде», – сказал г-н Уманский на форуме устойчивого развития туризма «Путешествуй!». По словам эксперта, первая проблема, с которой сталкиваются туристы, въезжающие в Россию, это визовые ограничения. «За последнее время сделано очень многое для либерализации визового законодательства и въезда без виз с рядом стран, появились групповая и электронная виза. Но мы считаем, что надо всем вместе, сообща держать эту тему в поле своего внимания, чтобы работа в этом направлении продолжалась, предпринимались дальнейшие шаги по упрощению и совершенствованию электронной визы, а там есть что совершенствовать. Например, мы давно говорим о том, что она должна быть многократная. Безвизовые возможности въезда в нашу страну также могут быть расширены, список стран можно увеличивать», – полагает президент РСТ, Среди проблем въездного туризма президент РСТ отметил некоторые особенности восстановления и активизации турпотока, в первую очередь, из Китая, которые отмечают дальневосточные компании. «Китайские туристы активно едут и в Приморский край, и в Амурскую область, и на Байкал, и в Хабаровский край, и на Камчатку. Но у российского турбизнеса есть основания для тревоги, учитывая, что эти потоки идут, в основном, через китайские компании. Особенности ведения китайского бизнеса таковы, что доходы от туризма в итоге «приземляются» также в Китае, не принося дохода нашей стране», – заметил Илья Уманский. По его словам, например, в Забайкальский край, Читу китайские туристы приезжают на своих автобусах со своими гидами. Правда, сейчас это пока гораздо меньшие объемы, чем до пандемии, а тогда это были еще и «свои» гостиницы, и «свои» рестораны. «Не стоит забывать, что и оплата всех услуг обеспечивается внутри некого единого внутреннего контура платежной китайской системы WeChat. То есть они еще и платят внутри себя же, соответственно доходы от въездного туризма в РФ остаются на китайской территории», – пояснил г-н Уманский. Как сказал эксперт, пока потоки из Китая не столь велики, туристы все чаще приезжают в качестве индивидуалов. Тем не менее, уверен Уманский, вслед за этим появится и массовый групповой туризм, поэтому к нему надо тоже готовиться. По словам г-на Уманского, решение многих вопросов сейчас в туризме в первую очередь лежит в области цифровизации. «Ключевая боль турбизнеса, о которой мы сейчас много говорим, это – трансграничные платежи и возможности оплаты иностранными гостями в России услуг и покупок. Помимо непосредственных платежей, цифровизация может решить некоторый ряд вопросов, связанных, в частности, с обелением этого бизнеса», – сказал президент РСТ. /TOURBUS.RU

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