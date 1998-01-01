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19 февраля
Первый Термальный конгресс проходит в Тюмени
В форуме участвуют 150 специалистов туристической и санаторно-курортной отрасли страны
Сегодня в Тюмени завершает работу первый Термальный конгресс, организованный департаментом потребительского рынка и туризма региона, - сообщает «Интерфакс».
Конгресс посвящен развитию в России оздоровительного туризма, в нем участвуют 150 представителей туристической и санаторно-курортной отрасли, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, курортов Ставропольского и Алтайского краев, Адыгеи, Бурятии, ХМАО, Свердловской области и Татарстана.
В целом посещаемость термальных объектов за последние пять лет выросла в полтора раза, и мы видим дальше эту динамику. Сегодня здесь как раз собрались эксперты во всех этих сферах, и мы ждем очень интересного обсуждения", - сказал на открытии конгресса губернатор Тюменской области Александр Моор.
Он напомнил, что развитие туристической инфраструктуры – одно из базовых направлений развития региона, который имеет неисчерпаемые запасы термальной воды и грязей. В 2020 году Тюменская область была объявлена столицей термальных вод России, и санаторно-курортная отрасль в регионе активно развивается.
Примечательно, что именно тюменцы стали инициаторами первого термального конгресса. Это уже осознанный курс на более детальную работу в этом направлении", - сказал, в свою очередь, замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.
А когда мы говорим о термальном направлении, здесь люди не просто тратят деньги на отдых, они инвестируют в свое здоровье, а бизнес, в свою очередь, готов инвестировать в развитие такой инфраструктуры. Это замечательная синергия", - добавил он.
Поэтому, конечно, мы будем проводить термальный конгресс, но никогда не откажемся, если кто-то пригласит нас в другой регион с термальным конгрессом. Когда мы говорим о развитии того или иного направления в масштабах страны, то делать это в одиночку крайне сложно", - подчеркнул он.
В год Тюменскую область посещают более 4 млн туристов. Согласно рейтингу регионов России по туристической привлекательности журнала "Отдых в России" за 2024 год, она заняла 14-е место, - отмечает информагентство.
/TOURBUS.RU
Фото: Сергей Куликов, tumentuday.ru
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