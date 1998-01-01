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19 февраля
Первый Термальный конгресс проходит в Тюмени

В форуме участвуют 150 специалистов туристической и санаторно-курортной отрасли страны


  

Сегодня в Тюмени завершает работу первый Термальный конгресс, организованный департаментом потребительского рынка и туризма региона, - сообщает «Интерфакс».

Конгресс посвящен развитию в России оздоровительного туризма, в нем участвуют 150 представителей туристической и санаторно-курортной отрасли, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, курортов Ставропольского и Алтайского краев, Адыгеи, Бурятии, ХМАО, Свердловской области и Татарстана.

"Сегодня отдых на термальных курортах Тюменской области становится очень популярным, в том числе и на базе наших санаторных учреждений Мы видим, как меняется портрет потребителя, и оздоровительный отдых сегодня востребован не только у старшего поколения, но и у молодежи и семей с детьми Сегодня у нас более 20 термальных комплексов с самого разного уровня, которые принимают и жителей, и гостей региона

В целом посещаемость термальных объектов за последние пять лет выросла в полтора раза, и мы видим дальше эту динамику. Сегодня здесь как раз собрались эксперты во всех этих сферах, и мы ждем очень интересного обсуждения", - сказал на открытии конгресса губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он напомнил, что развитие туристической инфраструктуры – одно из базовых направлений развития региона, который имеет неисчерпаемые запасы термальной воды и грязей. В 2020 году Тюменская область была объявлена столицей термальных вод России, и санаторно-курортная отрасль в регионе активно развивается.

"Мы сегодня видим, что Тюменская область смогла сформировать свой уникальный туристический продукт, который действительно заметен на российском туристическом рынке и у международных гостей.

Примечательно, что именно тюменцы стали инициаторами первого термального конгресса. Это уже осознанный курс на более детальную работу в этом направлении", - сказал, в свою очередь, замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Мы, безусловно, такой курс поддержим, понимая, что это не просто тренд, но и во многом вынужденная необходимость с учетом ограниченной емкости наших морских курортов. Люди все-таки у нас любят теплую воду, любят отдыхать.

А когда мы говорим о термальном направлении, здесь люди не просто тратят деньги на отдых, они инвестируют в свое здоровье, а бизнес, в свою очередь, готов инвестировать в развитие такой инфраструктуры. Это замечательная синергия", - добавил он.

Выступая перед журналистами, замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев подчеркнул, что Термальный конгресс планируется проводить в регионе ежегодно.
"Мы планируем сделать конгресс ежегодным, так как это одно из основных направлений развития нашего туризма. Вместе с экспертами и командами, которые сегодня занимаются в стране на различных уровнях развитием туризма, делать это намного перспективнее и правильнее.

Поэтому, конечно, мы будем проводить термальный конгресс, но никогда не откажемся, если кто-то пригласит нас в другой регион с термальным конгрессом. Когда мы говорим о развитии того или иного направления в масштабах страны, то делать это в одиночку крайне сложно", - подчеркнул он.

В год Тюменскую область посещают более 4 млн туристов. Согласно рейтингу регионов России по туристической привлекательности журнала "Отдых в России" за 2024 год, она заняла 14-е место, - отмечает информагентство.

/TOURBUS.RU

 

Фото: Сергей Куликов, tumentuday.ru

 


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