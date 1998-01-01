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18 февраля
Дмитрий Вахруков: «Минэкономразвития создаст новую единую цифровую платформу в сфере туризма»
Замглавы МЭК рассказал о приоритетных направлениях деятельности Минэкономразвития в туристической отрасли
Минэкономразвития в 2025 году начнет развивать единую цифровую платформу в сфере туризма, сообщил сегодня замглавы ведомства Дмитрий Вахруков, которого цитирует «Интерфакс».
"Начнем уже в этом году развивать единую цифровую платформу в сфере туризма. Основная идея этой платформы, которой я хочу с вами поделиться: мы не хотим заместить здесь ни турагентов, ни туроператоров, ни агрегаторов.
Наша задача сегодня – создать такую удобную, доступную базу знаний, базу данных и эталонный реестр для того, чтобы на их базе уже бизнес мог проверять собственные туристические продукты, чтобы это было удобно и надежно", - сказал он, выступая на первом Термальном конгрессе, открывшемся сегодня в Тюмени.
Здесь тоже Минпром предложил две программы, которые с этого года начнут работать, по закупке автобусов. Это все теперь внутри нашего национального проекта, и мы за этим будем пристально следить", - сказал Вахруков.
У нас там десятки процентов прироста туристического потока. Это говорит о том, что действительно программа работает, и в этом году будет расширена на новые страны", - пояснил он.
Он также призвал их активнее заниматься формированием уникального туристического продукта, который был бы интересен для туроператоров и востребован у туристов, как российских, так и зарубежных. В этой сфере, по его словам, наблюдается "дефицит смыслов и дефицит уникальностей".
/TOURBUS.RU
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