Дмитрий Вахруков: «Минэкономразвития создаст новую единую цифровую платформу в сфере туризма»

Минэкономразвития в 2025 году начнет развивать единую цифровую платформу в сфере туризма, сообщил сегодня замглавы ведомства Дмитрий Вахруков, которого цитирует «Интерфакс».

"Начнем уже в этом году развивать единую цифровую платформу в сфере туризма. Основная идея этой платформы, которой я хочу с вами поделиться: мы не хотим заместить здесь ни турагентов, ни туроператоров, ни агрегаторов.

Наша задача сегодня – создать такую удобную, доступную базу знаний, базу данных и эталонный реестр для того, чтобы на их базе уже бизнес мог проверять собственные туристические продукты, чтобы это было удобно и надежно", - сказал он, выступая на первом Термальном конгрессе, открывшемся сегодня в Тюмени.



Замминистра добавил, что среди приоритетных направлений деятельности Минэкономразвития в туристической отрасли, помимо подготовки кадров, льготного кредитования строительства туристической инфраструктуры, выделения кредитов на развитие туризма регионам, – поддержка импортозамещающих проектов, направленных на создание оборудования для курортов и парков и туристических автобусов.



«Из нового - мы запустили вместе с Минпромом федеральный проект по оборудованию для туризма. Минпром даже нашел на него пока небольшое финансирование в рамках своих программ. Это оборудование, которое необходимо импортозамещать – канатные дороги, другое оборудование для горнолыжных трасс. И то, что нам отрасль ставила как вопрос, - это туристические автобусы.

Здесь тоже Минпром предложил две программы, которые с этого года начнут работать, по закупке автобусов. Это все теперь внутри нашего национального проекта, и мы за этим будем пристально следить", - сказал Вахруков.



По его словам, еще одно важное направление – продвижение туристического бренда России Discover Russia за рубежом.

"Мы перезапускаем с большим масштабом программу продвижения туристического бренда России за рубежом. На самом деле это очень неплохо сработало в тех целевых странах, которыми мы занимались в прошлом году.

У нас там десятки процентов прироста туристического потока. Это говорит о том, что действительно программа работает, и в этом году будет расширена на новые страны", - пояснил он.



Г-н Вахруков пожелал регионам присоединяться к программе, участвуя в международных туристических выставках под единым брендом.

Он также призвал их активнее заниматься формированием уникального туристического продукта, который был бы интересен для туроператоров и востребован у туристов, как российских, так и зарубежных. В этой сфере, по его словам, наблюдается "дефицит смыслов и дефицит уникальностей".

/TOURBUS.RU



