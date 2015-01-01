Деловые туристы пересаживаются на поезда

Согласно полученному нашим порталом новому исследованию компании «Аэроклуб», в 2024 году доля железнодорожных билетов в структуре командировок бизнес-туристов составила 44%, что соответствует уровню 2023 года и превышает показатель допандемийного 2019 года, когда она составляла 40%.

Большой популярностью среди корпоративных клиентов продолжают пользоваться скоростные поезда, на их долю приходится 44% проданных ж/д билетов (47% в 2023).

Внутренние железнодорожные перевозки показали рост на 13% по сравнению с прошлым годом и на 8% превысили допандемийный уровень. Москва (+16% к 2023, +8% к 2019), Санкт-Петербург (+12% к 2023, -5% к 2019) и Нижний Новгород (+16% к 2023, -13% к 2019) традиционно остаются ключевыми направлениями корпоративных поездок на поезде.

Также в топ-10 самых популярных железнодорожных направлений вошли Краснодар (+8% к 2023, +142% к 2019), Ростов-на-Дону (+13% к 2023, +55% к 2019), Воронеж (+22% к 2023, +106% к 2019), Ярославль (+22% к 2023, +3% к 2019), Адлер (+10% к 2023, +556% к 2019), Екатеринбург (+7% к 2023, -27% к 2019) и Тюмень (+36% к 2023, +44% к 2019).

По словам управляющего директора компании «Аэроклуб» Юлии Липатовой, динамика спроса обусловлена как объективными изменениями в деловой активности, так и внешними факторами: «Удобство путешествий из центра города в центр точки назначения в сочетании с приостановкой работы ряда аэропортов в южных регионах стимулировало рост спроса на железнодорожные перевозки.

Кроме того, железнодорожный транспорт обеспечивает высокую пунктуальность поездок, что критично для бизнеса».

Зарубежные маршруты также демонстрируют активное развитие – рост продаж билетов в этом сегменте составил 61% к 2023 году. Наибольший интерес среди бизнес-туристов вызвали поездки в Минск, Шанхай, Пекин, Нанкин и Брест, что связано с расширением международных деловых контактов и экономических связей.

Больше всего билетов бизнес-туристы приобрели в сидячие вагоны – 46% (48% в 2023). Доля купейных вагонов, напротив, немного увеличилась – с 42% до 43%, тогда как спрос на плацкартные билеты остался стабильным (6%).

Заметным трендом стал рост популярности вагонов класса СВ: их доля увеличилась с 1% до 3%, что свидетельствует о повышении интереса к более комфортным вариантам деловых поездок.

Средняя стоимость железнодорожных билетов в 2024 году увеличилась на 16% и составила 4 300 рублей. Наибольший рост цен зафиксирован в премиальном сегменте: билеты в вагоны класса «Люкс» подорожали на 206% и в среднем обходились бизнес-туристам в 31 000 рублей.

Стоимость проезда в вагонах СВ увеличилась на 17% и в среднем стоила 11 400 рублей.

Купейные билеты в среднем подорожали на 16% до 4 500 рублей, сидячие вагоны – на 15% и в среднем стоили 3 700 рублей. Билет в плацкартный вагон в среднем обходился в 2 300 рублей (+8% к 2023), а в общий вагон – в 1 600 рублей.

Наибольший рост интереса к железнодорожному транспорту наблюдается у представителей ритейла – на их долю пришлось 24% всех проданных билетов, а количество железнодорожных командировок в этом сегменте увеличилось на 21%. Сотрудники FMCG-компаний стали использовать поезда на 53% чаще, увеличив свою долю в общей структуре до 13% против 9% годом ранее.

Представители нефтегазового сектора также увеличили объем поездок по железной дороге – рост составил 24%, а их доля среди всех корпоративных пассажиров выросла до 12%.

/TOURBUS.RU