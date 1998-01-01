Travelata: Россияне на первые весенние праздники выбирают Египет и Таиланд

Несмотря на отсутствие в этом году дополнительных дней отдыха, два первых весенних праздника организованные российские туристы планируют отметить на пляжных курортах: на 23 февраля чаще всего выбирают Египет, на 8 марта – Таиланд, следует из данных интернет-магазина туров Travelata.ru.

Самый дорогой тур приобретен на этом сервисе на Мальдивы – почти за 1,5 млн рублей.

На 23 февраля самым популярным зарубежным направлением организованного отдыха стал Египет. Погреться на Красном море планируют 30% всех забронировавших туры через этот сервис.

Средний чек такого путешествия составил 181 тыс. рублей. В прошлом году Египет набрал чуть меньше поклонников – 25%, а поездка стоила 166 тысяч рублей.

Вторую позицию, как и в прошлом году, занимает Таиланд, число желающих там побывать на 23 февраля увеличилось на один процент по сравнению с 2024 г. и теперь составляет 18%. Средняя цена поездки выросла с 257 тыс. до 272 тыс. рублей.

Третье место – у ОАЭ. Доля страны немного упала – с 17% до 14%, а средний чек хоть и мало изменился, но все же увеличился – до 208 тыс. рублей.

На 8 марта по бронированиям лидирует Таиланд, Египет – на втором месте, ОАЭ – на третьем. В прошлом году Таиланд занимал вторую строчку, в этом году его доля выросла с 20% до 26%, при этом средний чек увеличился минимально, примерно на 3 тыс. рублей и составил 266 тыс. рублей. Египет годом ранее был лидером среди популярных направлений, сейчас его доля уменьшилась с 23% до 19%.

Средний чек, наоборот, увеличился со 171 тыс. до 199 тыс. рублей. Третью строчку два года подряд занимают ОАЭ, их доля снизилась на 1% и сейчас составляет 17%.

Средняя цена поездки снизилась с 256 до 242 тыс. рублей.

В первую пятерку наиболее популярных направлений на оба праздника входят также Россия и Турция. Для туров с датой 23 февраля их доли составляют 11% и 9% соответственно. На 8 марта – 9% и 10%. За год оба направления немного потеряли в объеме.

Средний чек поездки по России в этом году составляет 74 тыс. рублей.

Самый дорогой тур с датой 23 февраля забронирован на Мальдивы. За 1 468 443 рубля двое взрослых с ребенком из Москвы проведут 11 ночей в отеле 5* с питанием «все включено».

На 8 марта самая дорогая поездка – тоже на Мальдивы, но на 400 тыс. дешевле. В прошлом году в это время самой дорогой поездкой стало путешествие в Дубай за 957 622 рубля.

Скромнее всего отметит праздник пара из Москвы – за поездку в Санкт-Петербург на 5 ночей туристы заплатили 19 143 руб. Отель будет без звезд и питания.

В прошлом году самый бюджетный тур также был в Санкт-Петербург и стоил 24 833 рубля. Пара из Москвы провела в Северной столице 5 ночей в отеле 3* с завтраками.

«Туристы стараются использовать все возможности для отдыха, даже несмотря на отсутствие расширенных выходных. Например, в этом году 23 февраля выпадает на воскресенье, а дополнительный выходной за этот день перенесен на 8 мая. Однако туристы все равно хотят путешествовать.

В частности, объем бронирований сохраняется на том же уровне, что и в прошлом году, когда отдыхали три дня. Аналогично с 8 марта, которое попадает на субботу и дополнительного дня тоже не будет, тем не менее туров с захватом этого праздника забронировано больше, чем в прошлом году», – рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев.

/TOURBUS.RU