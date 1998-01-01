«АРТ-ТУР» побил рекорды продаж Jumeirah Hotels с лучшим результатом в мире

Впервые в истории российский туроператор вошел в эксклюзивный клуб Jumeirah Hotels

Впервые в истории российский туроператор удостоился чести войти в эксклюзивный клуб 20.000+ ведущей отельной сети ОАЭ — Jumeirah Hotels.

Эту высокую награду получил туроператор «АРТ-ТУР», закрепив свой статус лидера продаж в сфере роскошного отдыха.

Jumeirah Hotels объединяет легендарные отели, среди которых знаковые Burj Al Arab, Madinat Jumeirah и другие.

В 2024 году команде «АРТ-ТУР» удалось достичь рекордного результата — более 23 000 проданных ночей (roomnights) в отелях сети, что позволило компании занять первое место среди туроператоров в мире.

На торжественной церемонии награждения, прошедшей на днях в Москве, генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Николаевич Арутюнов выразил благодарность партнерам Jumeirah за многолетнее сотрудничество, поддержку и доверие.

Особые слова признательности он адресовал туристическим агентам за их доверие и преданность бренду, а коллегам «арт-туровцам» за высокий профессионализм.

«Это достижение стало возможным благодаря долгосрочному партнерству и тесному взаимодействию с Jumeirah Hotels, начиная с момента открытия их первой гостиницы. Мы гордимся нашими результатами и уверены, что впереди нас ждут новые рекорды», — отметил Дмитрий Арутюнов.

«АРТ-ТУР» и Jumeirah продолжают совместное развитие, открывая новые горизонты.

Уже в следующем месяце состоится открытие роскошного отеля Jumeirah Marsa Al Arab, а в онлайн-системе туроператора уже доступны эксклюзивные тарифы и стартовала специальная мотивационная акция для туристических агентств.

Jumeirah и «АРТ-ТУР» — stay different!