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18 февраля
«АРТ-ТУР» побил рекорды продаж Jumeirah Hotels с лучшим результатом в мире
Впервые в истории российский туроператор вошел в эксклюзивный клуб Jumeirah Hotels
Впервые в истории российский туроператор удостоился чести войти в эксклюзивный клуб 20.000+ ведущей отельной сети ОАЭ — Jumeirah Hotels.
Эту высокую награду получил туроператор «АРТ-ТУР», закрепив свой статус лидера продаж в сфере роскошного отдыха.
Jumeirah Hotels объединяет легендарные отели, среди которых знаковые Burj Al Arab, Madinat Jumeirah и другие.
В 2024 году команде «АРТ-ТУР» удалось достичь рекордного результата — более 23 000 проданных ночей (roomnights) в отелях сети, что позволило компании занять первое место среди туроператоров в мире.
На торжественной церемонии награждения, прошедшей на днях в Москве, генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Николаевич Арутюнов выразил благодарность партнерам Jumeirah за многолетнее сотрудничество, поддержку и доверие.
Особые слова признательности он адресовал туристическим агентам за их доверие и преданность бренду, а коллегам «арт-туровцам» за высокий профессионализм.
«Это достижение стало возможным благодаря долгосрочному партнерству и тесному взаимодействию с Jumeirah Hotels, начиная с момента открытия их первой гостиницы. Мы гордимся нашими результатами и уверены, что впереди нас ждут новые рекорды», — отметил Дмитрий Арутюнов.
«АРТ-ТУР» и Jumeirah продолжают совместное развитие, открывая новые горизонты.
Уже в следующем месяце состоится открытие роскошного отеля Jumeirah Marsa Al Arab, а в онлайн-системе туроператора уже доступны эксклюзивные тарифы и стартовала специальная мотивационная акция для туристических агентств.
Jumeirah и «АРТ-ТУР» — stay different!
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