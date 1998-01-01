Новости Туроператоры: Продажи летних туров за рубеж выросли на фоне укрепления рубля Эксперты оценивают увеличение спроса в последние дни в 15-20%

Продажи туров за рубеж на лето значительно выросли на фоне укрепления курса рубля к доллару и евро, также путешественники спешат оплатить ранее забронированные путевки, сообщили туроператоры, опрос которых публикует «Интерфакс». По данным Центробанка РФ, вчера курс доллара к рублю составлял 90,31, к евро – 94,89. "Рост по направлениям везде разный, но в целом можно сказать, что в последние дни интенсивность бронирований выросла, и мы можем говорить о среднесуточном повышении спроса в пределах 15-20%. Бума продаж нет, он они действительно подросли", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".



Как отметили в компании, спрос вырос на ключевые зарубежные направления – Турцию, ОАЭ, а также Таиланд и Египет.

"Также туристы начали оплачивать туры раньше установленных сроков, пользуясь снижением стоимости тура в рублевом эквиваленте", - добавили в пресс-службе.



О существенном росте продаж сообщили и в туркомпании Fun&Sun. "Наибольшие продажи пришлись на путевки в Турцию с мая по октябрь, а также на Египет и ОАЭ в феврале-марте и Таиланд", - уточнили в компании.



В свою очередь, в пресс-службе туроператора Anex отметили, что увеличение продаж связано не только с укреплением рубля.

"Сейчас в целом период активного раннего бронирования, но и снижение курса валют играет не последнюю роль. Из наиболее популярных направлений можем выделить Египет, Турцию, ОАЭ, Таиланд, Китай, Мальдивы. По России тоже продажи стабильно хорошие", - добавили в компании.



Курс российского рубля после фазы ослабления в конце 2024 года в январе и феврале показывает значительное укрепление.



«Ситуация выглядит абсолютно позитивно с точки зрения, в первую очередь, долгосрочных планов туристов. Краткосрочный эффект не столь очевиден, т. к. местами скидки, которые мы видели в начале года, были более значительными, чем текущее укрепление рубля. 'А вот при планировании своего долгосрочного отдыха, неплохо бы бронировать туры сейчас, по нынешнему курсу. Но важно понимать, что курсы в диапазоне 90–100 рублей за доллар и евро – всё еще довольно небюджетная история. Если бы доллар стоил около 70 рублей, у туроператоров могли бы кратно вырасти продажи», – отмечал ранее вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Между тем, по информации РБК, "Аналитики проекта «Мои инвестиции» назвали недавний рост рубля парадоксальным. Они также полагают, что укрепление российской валюты в конце концов прекратится, так как фундаментальные показатели внешней торговли России, такие как профицит торгового баланса, в последние кварталы значительно ухудшились.

Рубль уже сильно отклонился от своих справедливых значений, считают в «ВТБ Мои Инвестиции». «Мы полагаем, что, исходя из инфляции и торговых условий, справедливый курс пары USD/RUB должен находиться на уровне ₽101, в то время как он уже упал до ₽90», — рассказал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. Однако пока неясно, что в краткосрочной перспективе может вернуть рубль на справедливый уровень — отрицательные ставки по юаням и огромная разница в ставках на денежном рынке по юаням и рублям играют в пользу рубля, как и геополитический позитив".

/TOURBUS.RU

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