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18 февраля
Туроператоры: Продажи летних туров за рубеж выросли на фоне укрепления рубля
Эксперты оценивают увеличение спроса в последние дни в 15-20%
Продажи туров за рубеж на лето значительно выросли на фоне укрепления курса рубля к доллару и евро, также путешественники спешат оплатить ранее забронированные путевки, сообщили туроператоры, опрос которых публикует «Интерфакс».
По данным Центробанка РФ, вчера курс доллара к рублю составлял 90,31, к евро – 94,89.
"Рост по направлениям везде разный, но в целом можно сказать, что в последние дни интенсивность бронирований выросла, и мы можем говорить о среднесуточном повышении спроса в пределах 15-20%.
Бума продаж нет, он они действительно подросли", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".
Но важно понимать, что курсы в диапазоне 90–100 рублей за доллар и евро – всё еще довольно небюджетная история. Если бы доллар стоил около 70 рублей, у туроператоров могли бы кратно вырасти продажи», – отмечал ранее вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Между тем, по информации РБК, "Аналитики проекта «Мои инвестиции» назвали недавний рост рубля парадоксальным. Они также полагают, что укрепление российской валюты в конце концов прекратится, так как фундаментальные показатели внешней торговли России, такие как профицит торгового баланса, в последние кварталы значительно ухудшились.
Однако пока неясно, что в краткосрочной перспективе может вернуть рубль на справедливый уровень — отрицательные ставки по юаням и огромная разница в ставках на денежном рынке по юаням и рублям играют в пользу рубля, как и геополитический позитив".
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