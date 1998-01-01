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17 февраля
Планируется, что курорт «Архыз» будут посещать два млн туристов в год

На горнолыжном курорте появились девять гостиниц, ресторанно-развлекательный комплекс, новые пункты проката оборудования


 

Карачаево-Черкесия ожидают двукратного роста туристического потока на всесезонный курорт "Архыз" к 2030 году, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов, которого цитирует сегодня «Интерфакс».

"По итогам реализации наших планов на территории ВТРК "Архыз", который только по итогам 2024 года посетило более 1 млн человек, к 2030 году ожидаем туристический поток на курорт не менее 2 млн человек", - написал г-н Темрезов в своем телеграм-канале по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию ВТРК "Архыз".

Также на заседании обсуждалось улучшение транспортной доступности курорта, в том числе за счет строительства аэропорта, который сможет обслужить до 2 млн пассажиров в год и сделает "Архыз" более доступным для туристов.

Резиденты особой экономической зоны "Архыз" в Карачаево-Черкесии в 2024 году инвестировали в развитие курорта на 25% больше средств, сообщил в свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак.
"Взятые на себя обязательства резиденты выполняют. Объем вложенных инвестиций за прошлый год вырос с 7,7 млрд рублей до 9,6 млрд рублей", - сказал Новак на заседании межведомственной комиссии.
По его словам, резидентами создано более 700 рабочих мест и более 3 тыс. мест размещения.

Гендиректор управляющей курортом группы компаний "Мантера" Вадим Трукшин, в свою очередь, рассказал, что на территории особой экономической зоны "Архыз" зарегистрировано 38 резидентов. Общий объем заявленных ими внебюджетных инвестиций - 68 млрд рублей.

По его словам, 11 резидентов уже выполнили условия соглашения в полном объеме: запущено девять гостиниц, ресторанно-развлекательный комплекс, пункты питания и торговли, пункты проката оборудования.
Он отметил, что выручка курорта за 2024 год достигла 2 млрд 20 млн рублей, что на 44% больше, чем в 2023 году.

 

Ранее мы сообщали, что на курорте Архыз в конце декабря открылся обновлённый гостиничный комплекс «Романтик». Реновацию комплекса осуществляет группа компаний «Самсон», управление комплексом будет осуществлять группа Mantera.

В ходе реновации комплекса были полностью обновлены холлы и вестибюли, отделка и оснащение гостиничных номеров, инфраструктура отелей, а также создан полноценный СПА-центр.

Общий номерной фонд, расположенный в двух корпусах («Романтик-1» и «Романтик-2») составляет 143 номера разной категории на 384 места.

Инфраструктура ГК «Романтик» включает ресторан, лобби бар, СПА-зону и конференц-зал. В качестве дополнительных услуг организована парковка для гостей и помещение для хранения спортивного инвентаря.


Напомним, что курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна сейчас работают десятки объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть канатных дорог, системы искусственного снегообразования.
/TOURBUS.RU

 

Фото: Mantera Group


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