|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
17 февраля
Планируется, что курорт «Архыз» будут посещать два млн туристов в год
На горнолыжном курорте появились девять гостиниц, ресторанно-развлекательный комплекс, новые пункты проката оборудования
Карачаево-Черкесия ожидают двукратного роста туристического потока на всесезонный курорт "Архыз" к 2030 году, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов, которого цитирует сегодня «Интерфакс».
"По итогам реализации наших планов на территории ВТРК "Архыз", который только по итогам 2024 года посетило более 1 млн человек, к 2030 году ожидаем туристический поток на курорт не менее 2 млн человек", - написал г-н Темрезов в своем телеграм-канале по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию ВТРК "Архыз".
Ранее мы сообщали, что на курорте Архыз в конце декабря открылся обновлённый гостиничный комплекс «Романтик». Реновацию комплекса осуществляет группа компаний «Самсон», управление комплексом будет осуществлять группа Mantera.
В ходе реновации комплекса были полностью обновлены холлы и вестибюли, отделка и оснащение гостиничных номеров, инфраструктура отелей, а также создан полноценный СПА-центр.
Общий номерной фонд, расположенный в двух корпусах («Романтик-1» и «Романтик-2») составляет 143 номера разной категории на 384 места.
Инфраструктура ГК «Романтик» включает ресторан, лобби бар, СПА-зону и конференц-зал. В качестве дополнительных услуг организована парковка для гостей и помещение для хранения спортивного инвентаря.
Фото: Mantera Group
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72