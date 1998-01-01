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Туристов ждут на Масленицу в Северной столице

Cобытийный туризм входит в ТОП-5 главных причин для посещения города на Неве

Северная столица приглашает жителей и гостей вместе отпраздновать наступление весны. В парке 300-летия 2 марта с 15.00 до 19.30 пройдут масленичные гуляния, организованные Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга, - сообщили нам сегодня в пресс-службе ведомства..

Традиционные гуляния пройдут в новом современном формате. Вместо сожжения чучела гостей ждёт интерпретация древнего обряда — фигура Масленицы преобразится в масштабную пиксельную инсталляцию, созданную петербургским художником Дмитрием Ламоновым.

Посетителей ждут яркие фотозоны в виде героев сказок, матрёшек, дымковских игрушек и самоваров, где каждый желающий сможет сделать креативные снимки.

Самобытные забавы, стилизованные игры, аттракционы и эстафеты для всей семьи — всё это будет ждать зрителей с 15:00 до 19:00 напротив главной сцены. Растопить лёд уходящей зимы помогут зажигательная музыка и выступления фолк-коллективов.

На набережной парка расположится зона мастер-классов, где каждый сможет попробовать силы в народных промыслах и создать памятный сувенир своими руками.

Кульминацией праздника станет зрелищное пиротехническое представление и выступление театра огня.

Параллельно, 1 и 2 марта в Петропавловской крепости пройдут масштабные масленичные гуляния «Зажигай, Сударыня Масленица», организованные сетью ресторанов домашней русской кухни. Гостей ждет гигантский блинный пирог, этно-битбокс, четырехметровая фотозона с неоном, благотворительная лавка, необычные кокошники и «Тайный сударь» с подарками.

Участие в празднике может стать увлекательным пунктом программы пребывания в нашем городе как для детей, так и для взрослых.

Мероприятия масленичной недели в городе – это сочетание семейного и событийного туризма, входящих в число основных генераторов турпотока в Санкт Петербурге.

Так, событийный туризм входит в пятерку главных причин для посещения города на Неве. Северная столица не раз отмечалась в различных рейтингах и конкурсах как ведущий город России в сфере событийного туризма.

В прошлом году Комитетом по развитию туризма было организовано 11 мероприятий, которые посетили 1,7 млн. человек.

Второй год подряд Северная столица стала «Регионом событийного туризма» премии Russian Travel Awards.

/TOURBUS.RU

Фото: Culture.ru