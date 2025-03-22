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17 февраля
«Интурист» полетит в этом сезоне в Турцию из 18 городов России
Программа полетов в Анталью, Даламан и Бодрум начнется в марте
По информации АТОР, в марте у старейшего туроператора «Интурист» стартует полетная программа в Турцию из 18 городов РФ.
В этом летнем сезоне рейсы в Анталью будут осуществляться на блоках мест на чартерных рейсах из 18 городов России, в Даламан – из 4, а Бодрум – из 2.
В Анталью туристы полетят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары, Уфы, Сочи, Красноярска, Омска, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми, Тюмени, Астрахани, Оренбурга, Саратова.
В Даламан – из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани.
В Бодрум – из Москвы и Санкт-Петербурга.
Рейсы из Москвы в Анталью будет выполнять авиакомпания AZUR air с 22.03.2025 по 31.10.2025 года ежедневно.
Рейсы из Москвы в Даламан также будут осуществляться AZUR air с 27.04.2025 три раза в неделю (по вторникам, пятницам и субботам).
Рейсы Москва – Бодрум будет выполнять AZUR air с 01.05.2025 два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям), а со 02.06.2025 пять раз в неделю (по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям).
Со 02.06.2025 ежедневные рейсы в Бодрум также будет выполнять турецкая Pegasus Airlines.
Из других регионов рейсы в Анталью начнутся ориентировочно в апреле, в Даламан и Бодрум – в мае.
Как рассказала директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева, количество заявок на отдых в Турции по акции раннего бронирования в этом году у компании превышает объемы 2024 года в 2,5 раза, прежде всего за счет расширения количества городов вылета в полетной программе.
Глубина бронирования Турции в компании уже достигает бархатного сезона и доходит до ноября. Благодаря снижению курсов валют в последнюю неделю темпы раннего бронирования могут возрасти еще больше, - утверждают в компании.
Напомним, что, как мы сообщали ранее, в 2024 году россияне совершили 6 710 198 поездок в Турцию,что почти на 400 тыс. или 6,3% больше, чем в с 2023 году (6 313 675 млн). Доля российского рынка составила 12,75%.
Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, формально турпоток в Турцию в 2024 году лишь на 4,45 отстает от уровня допандемийного 2019 года, когда страна приняла более 7 млн иностранных туристов.
Но значительную часть нынешнего потока составляют транзитные туристы, которые летят через Стамбул и Анталью в третьи страны. Число "курортных" туристов пока отстает от допандемийных показателей более значительно.
Так, провинцию Анталья в 2024 году посетили 3,9 млн россиян, провинцию Мугла - 410 тыс. Стамбул - около 2 млн. До пандемии доля двух провинций в общем объеме приема россиян составляла 87%, а сейчас - 64,4%. А доля Стамбула выросла с 10% в 2019 году до 29% в 2024 - как раз за счет транзитных туристов.
Это означает, что курортные провинции в прошлом году недосчитались около 1-1,5 млн россиян по сравнению с показателем 2019 года.
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