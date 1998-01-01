Латинская Америка становится «магнитом» для наших туристов

Круглый стол, посвященный теме развития туризма между Россией и странами Латинской Америки, прошел в столице

Круглый стол, посвященный теме развития туризма между Россией и странами Латинской Америки, прошел на днях в ИД «Комсомольская правда». Организаторами мероприятия выступили Международный эногастрономический центр Москвы и «КП». - сообщает наш специальный корреспондент.

О богатых возможностях туризма для российских граждан в страны Латинской Америки рассказали Чрезвычайные и полномочные послы Перу, Доминиканской Республики и Венесуэлы, а также дипломаты посольств Кубы, Уругвая, Мексики, Бразилии и Колумбии.

Спикерами было отмечено, что, несмотря на ряд трудностей, которые существуют в настоящее время для туристов - прежде всего, это логистические проблемы и отсутствие прямых перелетов, интерес россиян к Латинской Америке только увеличивается.

В 2023 году число международных туристов, прибывших в Латинскую Америку и Карибский бассейн превысило 115 млн человек, - рост на 23%, восстановившись к допандемийному периоду 2019 года на 90%.

Открывая сессию, программный директор клуба Vostok Сергей Рыбаков прокомментировал, что из нишевого направления Латинская Америка превратилась в настоящий магнит для путешественников со всего мира.

В целом, объем туристического сектора стран Латинской Америки в 2023 году составил 367,4 млрд долларов, а это 7,8% региональной экономики.

Замдиректора Латиноамериканского департамента МИД РФ Дмитрий Белов начал речь с того, что Россия рассматривает Латинскую Америку как один из полюсов формирующегося многополярного мира.

«Для нас это - дружественный регион, с которым мы поддерживаем политический диалог на самых разных уровнях. Уже с 27 из 33 государств Латинской Америки заключены соглашения о безвизовом обмене, а также развиваются программы сотрудничества в области туризма.

А в 2024 году откроется российское посольство в Доминиканской Республике, что станет еще одним шагом к укреплению туристических связей»

Посол Республики Перу г-н Хуан Хенаро дель Кампо Родригес отметил, что, по его мнению, несмотря на то, что в 2019 году страну посетили всего 10 152 российских туриста, потенциал для роста огромен:

«Для российских туристов Перу открывает огромные возможности. Это и отмена виз, и работа над улучшением транспортного сообщения. После пандемии отрасль уверенно восстанавливается, а в 2024 году показатели практически достигли уровня 2019 года. Тогда страну посетили 4,4 миллиона туристов, что принесло почти 5 миллиардов долларов в государственную казну»

По словам Временного Поверенного в делах Республики Колумбия Оскара Хавьера Пачон Торреса, что его страна стремится развивать устойчивый туризм, который приносит пользу не только экономике, но и экосистеме. В 2024 году страну посетили 6,7 млн. туристов, среди которых было 7 тыс. россиян.

О том, как продолжает развиваться Куба как туристическое направление, рассказала советник по туризму Посольства Республики Куба Кристина Де Ла Каридад Леон Иснага. Она отметила, что Куба, несмотря на свою небольшую территорию и блокаду со стороны США, смогла создать устойчивую туристическую инфраструктуру, соответствующую международным стандартам:

«У нас есть 10 международных аэропортов, где мы принимаем рейсы со всех стран мира. Есть три терминала для круизных судов и 10 международных стоянок для яхт. Куба — это не только солнце и пляж. Это и культурное наследие, и веселый, жизнерадостный, гостеприимный народ, который всегда рад туристам из других стран».





В конце встречи президент Международного эногастрономического центра и председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман поговорил об еще одном немаловажном факторе туризма – гастрономии.

« Туризм и гастрономия - ключи к укреплению связей России с Латинской Америкой, - уверен он. - Мы должны представлять российскую кухню для жителей Латинской Америки, потому что все латиноамериканцы отлично разбираются в хорошей еде и напитках.

И это может стать мощным мотиватором для туристов».

/TOURBUS.RU