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Etihad Airways свяжет Абу-Даби и Сочи/ «Уральские а/л» начинают рейсы в Шарм-эль-Шейх из Челябинска и Нижнего Новгорода/ Пассажиры рейса Al Masria Шарм-эль-Шейх – Калининград на 20 часов задержались в Польше

Etihad Airways свяжет Абу-Даби и Сочи

Авиакомпания Etihad Airways с 29 мая 2025 года начнет выполнять рейсы между Абу-Даби (ОАЭ) и Сочи (Краснодарский край), сообщается в телеграмм-канале сочинского аэропорта.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Airbus A320.

В настоящее время рейсы из Абу-Даби на краснодарский курорт не осуществляются.



Etihad Airways - национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что кувейтская бюджетная авиакомпания Jazeera Airways с 27 июня начнет полеты из Эль-Кувейта в Сочи.

«Уральские а/л» начинают рейсы в Шарм-эль-Шнйх из Челябинска и Нижнего Новогорода

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 27 февраля начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A321 один раз в неделю - по четвергам.



В настоящее время рейсы из Нижнего Новгорода на курорты Египта выполняет авиакомпания "Россия". Как уточняется на сайте аэропорта, полеты у обоих перевозчиков доступны в составе пакетных туров.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" с 21 февраля начнут выполнять чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх из Челябинска.



Пассажиры рейса Al Masria Шарм-эль-Шейх – Калининград на 20 часов оказались в Польше

В ночь с 15 на 16 февраля самолет египетской авиакомпании AlMasria, следовавший по маршруту UJ681 Шарм-эль-Шейх – Калининград, совершил вынужденную посадку в аэропорту польского аэропорта Познань.

Борт всю ночь провел в Польше, и вечером отправился в Калининград. На борту находились более 200 российских туристов.

Согласно обновленному расписанию, рейс UJ 682 из Калининграда в Шарм-эль-Шейх вылетел из Познани в воскресенье в 20:30.



Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сложившаяся ситуация – результат форс-мажора и незапланированной посадки в Польше из-за неблагоприятных погодных условий в "Храброво".

"Все задержки связаны исключительно с необходимостью обеспечивать безопасные условия перелета. Пассажиров рейса Al Masria UJ 682 разместили в гостиницах в ожидании вылета", - уточнили в ассоциации.

/TOURBUS.RU