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17 февраля
Горячие авиановости
Etihad Airways свяжет Абу-Даби и Сочи/ «Уральские а/л» начинают рейсы в Шарм-эль-Шейх из Челябинска и Нижнего Новгорода/ Пассажиры рейса Al Masria Шарм-эль-Шейх – Калининград на 20 часов задержались в Польше
Etihad Airways свяжет Абу-Даби и Сочи
Авиакомпания Etihad Airways с 29 мая 2025 года начнет выполнять рейсы между Абу-Даби (ОАЭ) и Сочи (Краснодарский край), сообщается в телеграмм-канале сочинского аэропорта.
«Уральские а/л» начинают рейсы в Шарм-эль-Шнйх из Челябинска и Нижнего Новогорода
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 27 февраля начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.
В ночь с 15 на 16 февраля самолет египетской авиакомпании AlMasria, следовавший по маршруту UJ681 Шарм-эль-Шейх – Калининград, совершил вынужденную посадку в аэропорту польского аэропорта Познань.
Борт всю ночь провел в Польше, и вечером отправился в Калининград. На борту находились более 200 российских туристов.
Согласно обновленному расписанию, рейс UJ 682 из Калининграда в Шарм-эль-Шейх вылетел из Познани в воскресенье в 20:30.
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