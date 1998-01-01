АТОР: «Аэрофлот», вероятно, снял летнюю программу полетов на Сейшелы

Билеты из Москвы в аэропорт Маэ начиная с конца марта неожиданно исчезли из системы продаж «Аэрофлота»

В системе продаж на сайте «Аэрофлота» нет билетов на Сейшелы с конца марта, хотя несколькими днями ранее их можно было приобрести как минимум до августа, - сообщает сегодня АТОР.

На данный момент последние рейсы из Москвы в Маэ и обратно, билеты на которые можно купить на сайте перевозчика, запланированы на 29 марта. Стоимость перелета «туда» – 42,8 тыс. рублей, «обратно» – 91,8 тыс. рублей.

Официальной информации от перевозчика туроператоры пока не получали. Равно как и со стороны туристических властей Сейшел – от них тоже пока не поступили ответы на вопросы о дальнейшей судьбе полетной программы.

Как отмечают эксперты АТОР, с одной стороны, лето – относительно низкий сезон на Сейшелах. И годом ранее авиакомпания также снимала рейсы (но тогда имела место не только коммерческая, но и политическая мотивация – из-за антироссийских санкций возникали сложности с обслуживанием и дозаправкой самолетов). Осенью их вернули.

С другой стороны, в 2023 году, в условиях дефицита зарубежных направлений, доступных российским туристам на прямой перевозке, на лето полетная программа на Сейшелы у нацперевозчика не прерывалась.

На лето 2024 года она также была заявлена, а потом прекращена.

«Летом у Сейшел, конечно, больше конкуренция – круглогодичные пляжные направления летом «соперничают» с более ближними (той же Турцией). Но удивляет, что еще вчера билеты в продаже были», – считает PR-директор холдинга «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Эксперт не исключает, что авиакомпания просто планирует задействовать высвободившиеся борты на более загруженных сезонных направлениях – например, на рейсах во Вьетнам.

В Space Travel отмечают, что многим туристам удобнее добираться до Сейшел через ОАЭ, особенно тем, кто летит не из Москвы.

В целом, согласно подсчетам Аналитической службы АТОР, 42% туристов, отправляющихся на Сейшелы, предпочитает стыковочные рейсы.



«Сейшелы и сейчас остаются очень популярным направлением. Опыт с Маврикием, куда были отменены полеты в мае 2024 года, показал, что если направление интересно туристам и там уже есть качественная инфраструктура, то клиенты без проблем отправятся туда со стыковкой.

Тем не менее, остановка полетов новость, конечно, неприятная, и мы надеемся на скорое возобновление рейсов», – говорят представители туроператора.

При этом Анна Филатовская отмечает, что «повода для паники» на данный момент еще нет: во-первых, не ясна причина отсутствия билетов – то есть нельзя исключать технический сбой.

Во-вторых, есть альтернативные варианты перевозки. Хотя по удобству перевозки на Сейшелы с предложением «Аэрофлота» может конкурировать только Emirates

В-третьих, на данный момент объем продаж пакетных туров (включающих перевозку) незначительный – в основном у туроператора бронируют только отели на Сейшелах.

Вместе с тем, если пропажа билетов из продажи не вызвана, например, техническим сбоем, то с каждой заявкой работа планируется в индивидуальном порядке – путешественникам предложат другие доступные варианты перевозки.

Прямые рейсы «Аэрофлота» оказывают значительное влияние на турпоток на Сейшелы.

В 2024 году, когда летней полетной программы не было, тропический архипелаг принял на 8,2% меньше гостей из России, чем годом ранее. Роль прямых рейсов особенно заметна летом: когда они были (2023 год), на острова прилетали до двух раз больше туристов из России.

Но, в том числе, это обусловлено и тем, что возможностей для стыковочных перелетов в летнем сезоне становится меньше.

/TOURBUS.RU