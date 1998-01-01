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14 февраля
Минэкономразвития РФ: Готовится упрощение визового режима с рядом стран Азии и Африки
В приоритете - направления, откуда могут приехать платежеспособные туристы
Минэкономразвития совместно с МИД РФ прорабатывает вопрос облегчения визового режима со странами Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в 2025 году, сообщил "Интерфаксу" глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
С конца 2024 года расширили до 64 перечень стран с электронной визой в РФ, добавив среди африканских Зимбабве и Эсватини", - сказал он.
Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно.
Напомним, что, как мы сообщали ранее, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, всего в Россию с целью туризма совершено за прошлый год 1 571 948 поездок.
В 2023 году аналогичный показатель составил 670,7 тыс. Рост – в 2,3 раза или на 135%.
На втором месте с отрывом более чем в 10 раз – Германия (66,5 тыс.). Турпоток вырос с 55,9 тыс. в прошлом году на 20%.
На третьем месте – ОАЭ, откуда приехало 65,2 тыс. туристов, это на 50% больше, чем годом ранее. На четвертом месте – Турция (58,5 тыс., рост – 23%), на пятом – Туркмения, откуда приехало 57,3 тыс. туристов, рост – на 60%.
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