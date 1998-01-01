Минэкономразвития РФ: Готовится упрощение визового режима с рядом стран Азии и Африки

Минэкономразвития совместно с МИД РФ прорабатывает вопрос облегчения визового режима со странами Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в 2025 году, сообщил "Интерфаксу" глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.



"У нас идет работа по либерализации визового режима со странами Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в 2025 году.

С конца 2024 года расширили до 64 перечень стран с электронной визой в РФ, добавив среди африканских Зимбабве и Эсватини", - сказал он.



Как отметил г-н Кондратьев, сейчас министерство анализирует те страны, с которыми еще не раскрыт туристический потенциал. В приоритете направления, откуда могут приехать платежеспособные туристы.



Механизм выдачи электронных виз стартовал 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких либо других документов, подтверждающих цель путешествия.

Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно.



Напомним, что, как мы сообщали ранее, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, всего в Россию с целью туризма совершено за прошлый год 1 571 948 поездок.

В 2023 году аналогичный показатель составил 670,7 тыс. Рост – в 2,3 раза или на 135%.



Лидером по турпотоку стал Китай, откуда за четыре квартала приехало 848 тыс. туристов. В 2023 году турпоток из этой страны составил 200 тыс. человек, что означает рост в 4,5 раза.

На втором месте с отрывом более чем в 10 раз – Германия (66,5 тыс.). Турпоток вырос с 55,9 тыс. в прошлом году на 20%.

На третьем месте – ОАЭ, откуда приехало 65,2 тыс. туристов, это на 50% больше, чем годом ранее. На четвертом месте – Турция (58,5 тыс., рост – 23%), на пятом – Туркмения, откуда приехало 57,3 тыс. туристов, рост – на 60%.

/TOURBUS.RU



