Туроператоры: интерес к турам на Масленицу снизился

В этом году туристы на Масленицу чаще всего выбирают однодневные туры в ближние города, популярность туров на несколько дней снизилась из-за теплой зимы и отсутствия дополнительных выходных на 23 февраля, сообщают «Интерфакс» и пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"В этом году масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 2 марта. В основном туристы из Москвы выбирают однодневные программы на воскресенье 2 марта в подмосковных городах, где устраивают торжественные проводы зимы. Интерес к многодневным турам снизился. Туроператоры связывают это с теплой бесснежной зимой, которую "незачем провожать". Влияет и отсутствие дополнительных выходных дней к праздничным 23 февраля и 8 марта", - говорится в сообщении.



Как рассказал глава комитета РСТ по культурно-познавательному туризму, директор по развитию компании "Вокруг света" Александр Гагарин, хорошо продаются однодневные экскурсионные туры на 1 и 2 марта.

"Так толком и не начавшаяся зима мешает проникнуться идеей ее проводов. И второй момент – 23 февраля и 8 марта попали на короткие выходные, а прежде обычно совпадали с Масленицей. В результате по сравнению с прошлым годом, спрос на многодневные масленичные туры упал на 40-50%. Но однодневные экскурсионные туры продаются хорошо. Во-первых, это доступная цена, во-вторых, возможность выехать на масленичное гуляние в группе.

Больше запросов на воскресенье 2 марта, когда традиционно сжигают чучело. Но многие поедут и в субботу, оставляя свободный день перед работой", - цитирует его пресс-служба РСТ.



В коротких турах, по словам Гагарина, востребованы подмосковные города и граничащие с Подмосковьем области – Тверская, Рязанская, Тульская. В этом году очень популярен Мышкин, особенно для семейного отдыха. Хорошую масленичную программу подготовил Серпухов.

В среднем тур с посещением музеев стоит порядка 5 тыс. рублей на человека, программа с дополнительными опциями, блинами, сжиганием чучела Масленицы – около 7 тыс.



Как отметила генеральный директор компании "Виадук" Лариса Федорова, запросы на групповые масленичные туры приходят в основном от корпоративных заказчиков – московских предприятий и профсоюзов. Среди популярных направлений – Рязань, Коломна, Тула, Тверь, Смоленск и Псков. И традиционно популярны однодневные выезды в подмосковные города.



Эксперт добавила, что для спроса всегда хорошо, когда Масленица совпадает с 23 февраля или 8 марта, благодаря чему получаются длинные выходные, их всегда охотнее бронируют. В этом году выходные короткие и нет снега, что, по ее словам, также негативно влияет на спрос.



В компании "Мультитур" отмечают оживление на Масленицу по двум сегментам: загородные отели в Подмосковье с анимацией, праздничными гуляньями и сжиганием чучела, а также туру "Малое Золотое кольцо России" с выездом из Москвы на 4 дня.



В 2025 году выходные на мужской и женский праздники будут двухдневными. День защитника отечества 23 февраля выпадает на воскресенье.

Дополнительный выходной с понедельника был перенесен на 8 мая и приурочен ко Дню Победы. Дополнительный выходной на Международный женский день 8 марта, которое попало на субботу, перенесен на 13 июня и приурочен ко Дню России.

/TOURBUS.RU

