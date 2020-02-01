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14 февраля
Туроператоры: интерес к турам на Масленицу снизился
Причина — теплая зима и отсутствие «длинных» выходных
В этом году туристы на Масленицу чаще всего выбирают однодневные туры в ближние города, популярность туров на несколько дней снизилась из-за теплой зимы и отсутствия дополнительных выходных на 23 февраля, сообщают «Интерфакс» и пресс-служба Российского союза туриндустрии.
"В этом году масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 2 марта. В основном туристы из Москвы выбирают однодневные программы на воскресенье 2 марта в подмосковных городах, где устраивают торжественные проводы зимы. Интерес к многодневным турам снизился. Туроператоры связывают это с теплой бесснежной зимой, которую "незачем провожать". Влияет и отсутствие дополнительных выходных дней к праздничным 23 февраля и 8 марта", - говорится в сообщении.
Больше запросов на воскресенье 2 марта, когда традиционно сжигают чучело. Но многие поедут и в субботу, оставляя свободный день перед работой", - цитирует его пресс-служба РСТ.
В среднем тур с посещением музеев стоит порядка 5 тыс. рублей на человека, программа с дополнительными опциями, блинами, сжиганием чучела Масленицы – около 7 тыс.
Дополнительный выходной с понедельника был перенесен на 8 мая и приурочен ко Дню Победы. Дополнительный выходной на Международный женский день 8 марта, которое попало на субботу, перенесен на 13 июня и приурочен ко Дню России.
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