Новости Аналитики финансового рынка: Курс рубля вырос, но вряд ли это надолго Туроператоры обсуждают, как отразится ослабление доллара и евро на спросе туров за рубеж

Согласно официальным данным Центробанка на сегодня, курс доллара опустился до 91 рубля, евро – до 94,9 руб. - до минимума осени 2024 года. На фоне ослабления основных валют может вырасти спрос на туры за границу. Мы ожидаем повышение активности по оплатам и бронированиям», - говорят в компании PAC Group, которую сегодня цитирует АТОР. «Ситуация выглядит абсолютно позитивно с точки зрения, в первую очередь, долгосрочных планов туристов. Краткосрочный эффект не столь очевиден, т. к. местами скидки, которые мы видели в начале года, были более значительными, чем текущее укрепление рубля. 'А вот при планировании своего долгосрочного отдыха, неплохо бы бронировать туры сейчас, по нынешнему курсу. Но важно понимать, что курсы в диапазоне 90–100 рублей за доллар и евро – всё еще довольно небюджетная история. Если бы доллар стоил около 70 рублей, у туроператоров могли бы кратно вырасти продажи», – считает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Туроператоры устанавливают свои внутренние курсы после официального опубликования данных Центробанком РФ. «Внутренний курс туроператора всегда зависит от курса ЦБ РФ и обновляется в конце дня на следующий день, без привязки к торгам на бирже. Пока сложно спрогнозировать, каким он будет завтра и чем закончатся сегодняшние колебания. Но, несомненно, укрепление рубля благоприятно скажется на динамике продаж, так как стоимость туров в нашей национальной валюте будет выгоднее для покупателей», - считают в компании «Русский Экспресс». Уже к вечеру 13 февраля у большинства компаний опубликованы новые, сниженные внутренние курсы валют на 14 февраля. Снизившийся курс в пользу рубля – хорошая возможность внести оплату, например, по заранее забронированному, но еще не оплаченному туру, отмечают в АТОР. Между тем, как пишет сегодня РБК, "Аналитики проекта «Мои инвестиции» назвали недавний рост рубля парадоксальным. Они также полагают, что укрепление российской валюты в конце концов прекратится, так как фундаментальные показатели внешней торговли России, такие как профицит торгового баланса, в последние кварталы значительно ухудшились.

Рубль уже сильно отклонился от своих справедливых значений, считают в «ВТБ Мои Инвестиции». «Мы полагаем, что, исходя из инфляции и торговых условий, справедливый курс пары USD/RUB должен находиться на уровне ₽101, в то время как он уже упал до ₽90», — рассказал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. Однако пока неясно, что в краткосрочной перспективе может вернуть рубль на справедливый уровень — отрицательные ставки по юаням и огромная разница в ставках на денежном рынке по юаням и рублям играют в пользу рубля, как и геополитический позитив".

/TOURBUS.RU

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