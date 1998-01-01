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Юлия Максутова: 92% интуристов хотят вновь посетить Россию

Зам. гендиректора Центра стратегических разработок рассказала о росте интереса иностранных гостей к экологическому и приключенческому туризму

96% иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, оказались довольны поездкой, а 92% выразили желание вновь ее посетить, сообщила заместитель генерального директора Центра «Фонд стратегических разработок» (ЦСР) Юлия Максутова в ходе форума устойчивого развития туризма «Путешествуй!», прошедшем в Петропавловске-Камчатском.

«За последний год проделана большая работа по повышению привлекательности России для иностранных туристов, и она приносит позитивные результаты, число желающих повторно туристическую поездку в нашу страну увеличился.

Это подтверждают данные опросов интуристов посетивших Россию в 2024 году — 96% довольны поездкой в нашу страну, а 92% респондентов выразили желание вновь вернуться», — отметила она.

Путешествие по России превзошло ожидания большинства опрошенных иностранных туристов, а качество туристических услуг оказалось выше, чем они себе представляли.

Так, 87% иностранцев остались довольны проживанием в отелях, и столько же высоко оценили экскурсионные услуги. 90% гостей высоко оценивают дружелюбие персонала в аэропортах и ресторанный сервис.

В условиях роста туристического потока России необходимо адаптироваться к меняющимся предпочтениям зарубежных гостей и создавать персонализированные предложения на основе портретов иностранных туристов, отметила г-жа Максутова в ходе сессии «Гостеприимство и качество жизни: туризм и развитие регионов Дальнего Востока».

По словам эксперта, наблюдается растущий интерес среди иностранцев к экотуризму, приключениям и экскурсиям, что открывает возможности для развития нишевых направлений на Дальнем Востоке.

«Результаты опросов интуристов говорят о перспективности отдыха на природе, экстремального туризма, большинству нравится отдых в горах и на море.

Благодаря упрощению визового режима эти виды отдыха удастся сделать доступнее для иностранных гостей, в том числе и в дальневосточных регионах», - подчеркнула Юлия Максутова.

«Несмотря на оптимистичные результаты, остаются актуальными вопросы требующие совершенствования, например каждый пятый опрошенный турист отмечает наличие языкового барьера и тут надо решать вопрос с гидами со знанием языка.

У каждого десятого есть замечания к качеству обслуживания. Это означает, что отельерам и рестораторам есть над чем работать для повышения уровня сервиса», - отметила Юлия Максутова.

В завершение выступления Юлия Максутова анонсировала разработку в 2025 году новых туристических маршрутов для каталога Time to travel, адаптированных для интуристов.

Эта инициатива будет направлена в числе прочих на повышение узнаваемости дальневосточных регионов среди зарубежных гостей под единым национальным туристическим брендом Discover Russia.

/TOURBUS.RU

Фото: pinterest.com