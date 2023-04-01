Новости Туроператоры: В этом году сезон на Кипре должен быть успешнее прошлогоднего Рост продаж туров на остров Афродиты в сравнении с прошлым годом может составить 10-15%

По данным Статистической службы Республики Кипр, в 2024 году зарегистрировано 48,7 тыс. прибытий из России (-26% к 2023 году). Снижение количества визитов связано не с туризмом, а с сокращением доли тех, кто в последние три года выбирал Кипр для временного проживания, удаленной работы и пр. Больше всего россиян побывало на Кипре в октябре (почти 7,4 тыс.), июне (5,9 тыс.) и августе (5,3 тыс.). Как сообщает сегодня АТОР, в 2025 году туроператоры рассчитывают на более успешный летний сезон на кипрском направлении. По их прогнозам, рост продаж туров в Республику Кипр в сравнении с прошлым годом может составить 10-15%. Этот оптимизм подкрепляется несколькими факторами. Во-первых, в летнем сезоне 2025 года есть несколько вариантов перелетов в Ларнаку. Так, туроператор Fun&Sun взял блоки мест на рейсах кувейтской Jazeera Airways из Москвы со стыковкой в Эль-Кувейте. Вылеты на Кипр будут дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Полетная программа запланирована с 17 июня по 17 октября 2025 года Кроме того, туристы могут отправиться регулярными рейсами на Кипр через Белград, Ереван, Тбилиси, Кувейт, Доху, Манаму, Дубай и Каир, рассказали «Вестнику АТОР» в компаниях «Русский Экспресс» и PAC Group. Во-вторых, кипрские отельеры, в отличие от других конкурентов в средиземноморском регионе, повысили тарифы на предстоящий летний сезон весьма умеренно – всего на 5-10%. В пользу Кипра и лояльное получение виз - для оформления национальной кипрской визы не требуется сдавать биометрию. Кроме того, у организованных туристов есть важное преимущество: при подаче документов на кипрскую визу им не требуется личного присутствия в консульстве. В декабре 2024 года на встрече с вице-президентом АТОР по международному туризму, генеральным директором туроператора Space Travel Артуром Мурадяном, посол Республики Кипр в РФ Кипрос Йоргаллис сообщил, что его страна по-прежнему сохраняет максимальный режим благоприятствования для российских заявителей в вопросе выдачи виз. По словам дипломата, срок рассмотрения заявлений на визу составляет 3-7 рабочих дней. В консульстве стремятся максимально оперативно рассматривать все обращения, чтобы обеспечить выход готовых документов до начала поездки туристов. Этот факт подтверждают и туроператоры. Как сообщили в Ambotis Holidays, если туристы решили отправиться в поездку на Кипр спонтанно, их визы выходят строго до вылета. Большинство компаний, опрошенных АТОР, сообщили о приросте количества бронирований в сравнении с началом прошлого года. Так, в компаниях Fun&Sunи «Русский Экспресс» сообщили о двукратном увеличении спроса на туры на Кипр. В Space Travel объемы текущих продаж выросли на 15-20%, в PAC Group – на 10-15%. Туристы предпочитают бронировать туры на Кипр от 10-14 дней, чтобы компенсировать время, потраченное на перелет с пересадкой, сообщили в Fun&Sun . В топе спроса – отели 4* и 5* с питанием «завтраки» или «полупансион». По статистике Space Travel, около 75% туристов выбирают проживание в кипрских отелях с питанием «завтрак», 15% – питание «полупансион» и только 10% – «все включено». /TOURBUS.RU

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