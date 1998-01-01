Новости В Петербурге подвели итоги трех лет реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» За три года число туристов в Северной столице выросло вдвое, открылись 43 новых гостиницы, заметно увеличился средний чек туриста

Как сообщает сегодня Пресс-служба Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, здесь подвели итоги реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Сообщается, что три года реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» оказали значительное влияние на Санкт Петербург. Турпоток не только восстановился, но и превысил доковидные показатели, а отрасль гостеприимства получила новый импульс для развития. В 2021 году, когда национальный проект стартовал, количество туристов в Северной столице составило 6,1 млн человек. В 2024-м же оно выросло почти вдвое – до 11,6 млн. При этом вклад гостей в экономику города увеличился с 233,9 до 730,5 млрд рублей. Благодаря этим деньгам развивается городская среда, которой пользуются все петербуржцы, создаются новые пространства и точки притяжения. Один из важнейших факторов – комфортное размещение туристов. За три года в городе на Неве было открыто 43 новых гостиницы, и сейчас в городе насчитывается 1279 классифицированных средств размещения с общим номерным фондом более 58 тысяч номеров. За время реализации нацпроекта вырос среднегодовой уровень загрузки отелей – с 45 до 67%. В настоящее время по программе льготного кредитования гостиниц реализуются десять инвестиционных проектов на 3,2 тысячи номеров. Всего в Северной столице сегодня реализуется 22 отельных инвестиционных проекта. Активно развивается семейный туризм: если в 2021 году на таких гостей приходилось 47% турпотока, то сейчас – 54%. Представители сферы гостеприимства развиваются с учетом этой тенденции: появляются точки притяжения, интересные и детям, и взрослым; турфирмы все чаще предлагают программы, рассчитанные на гостей разных возрастов; отели увеличивают количество вместительных номеров и расширяют спектр дополнительных предложений специально для семей с детьми. Заметно вырос средний чек: с 32 до 56 тысяч рублей за поездку для российских путешественников, с 63 до 77 тысяч рублей – для гостей из стран СНГ и с 97 до 122 тысяч рублей для туристов из дальнего зарубежья. Активно реализуется проект «Новая туристская география», который показывает многогранность Петербурга и позволяет взглянуть на него не только как на город-музей, но и как на динамичный, современный мегаполис. В общей сложности в городе обустроено 226 общественных пространств, открыто немало оригинальных музеев и креативных центров. Сейчас около 10% популярных объектов показа Северной столицы относятся к новой туристской географии. Среди них «Остров фортов», «Севкабель Порт», «Петровская акватория», «Гранд-макет Россия» и многие другие. С каждым годом становится шире спектр предложений для гостей Петербурга. Так, количество лицензированных компаний-перевозчиков водным транспортом увеличилось с 18 до 29 (в их распоряжении в общей сложности 347 судов), а число туристских водных маршрутов достигло 50. Более, чем вдвое, выросло количество туристских двухэтажных автобусов с аудиогидом – сейчас их 13. Реализуется ряд проектов совместно с Российскими железными дорогами. Среди них мультимодальные маршруты из Петербурга с использованием железнодорожного и водного транспорта, круизные поезда, различные туристские программы. Как результат ежегодно растет индекс удовлетворенности поездкой в Петербург. Сейчас он составляет 86% для наших соотечественников, 83% для туристов из стран СНГ и 75% для гостей из дальнего зарубежья. Это один из лучших показателей в России. В Петербурге представлены практически все направления туризма: культурно-познавательный, В настоящее время доля туризма в валовом внутреннем продукте в Санкт Петербурге составляет 2%, и город работает над увеличением этого показателя. В целом национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение экспорта туристских услуг до 22,3 млрд долларов, рост внутренних поездок по стране до 140 млн и фактическое удвоение количества рабочих мест в туристской отрасли. /TOURBUS.RU Фото: СПб ГБУ "ГТИБ"

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