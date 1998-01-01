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13 февраля
Минтуризма Израиля просит россиян не забывать оформить разрешение на въезд

Министерство туризма Израиля обеспокоено участившимися случаями прибытия россиян без заранее оформленного разрешения ETA-IL


 

Министерство туризма Израиля обратило сегодня внимание внимание российских туристов на новое обязательное требование: с 1 января 2025 года гражданам России необходимо оформлять электронное разрешение на въезд ETA-IL перед поездкой в Израиль. 

В последнее время участились случаи прибытия туристов без оформленного разрешения, что вызывает задержки на границе и создает сложности для путешественников, - сообщили нам в пресс-службе министерства.

 

Как напомнили в пресс-службе, «ETA-IL (Electronic Travel Authorization – Israel) — это электронное разрешение на въезд, которое необходимо получить до вылета в Израиль. Это обязательное требование распространяется на граждан всех стран, с которыми у Израиля действует соглашение о безвизовом въезде, включая Россию».

 

Министерство туризма Израиля призывает российских граждан заранее ознакомиться с процедурой подачи заявки и оформить ETA до поездки. Полученное разрешение будет действовать 2 года.

Заявление на английском языке можно подать онлайн на официальном сайте ETA-IL  В данном случае необходима онлайн оплата сбора в размере 25 шекелей (около 660 рублей) картой иностранного банка.

 

Для тех, кто нуждается в помощи или не имеет международной банковской карты, доступна услуга визового центра VFS Global — единственного официального партнера Посольства Израиля в России.

VFS Global оказывает услуги по оформлению заявлений на получение ETA-IL, консультирует по вопросам подачи документов и обеспечивает поддержку на всех этапах оформления, - отметили в Минтуризма.

 

При этом Министерство туризма Израиля настоятельно рекомендует российским туристам оформлять ETA-IL не позднее, чем за 72 часа до вылета, чтобы избежать задержек и трудностей при въезде.


Напомним, что в январе российские туроператоры обратили внимание израильской стороны на сложности с оформлением электронного разрешения в Израиль. ЕТА стоит 25 шекелей и оплатить этот сбор онлайн можно только по карте зарубежного банка или получить при очном визите в визовом центре VFS Global, - напомнили туроператоры. 

По мнению туроператоров, для возвращения массового туризма из России в Эйлат стоит отменить процедуру получения ЕТА для туристов, прибывающих в составе пакетных туров.

В Минтуризма Израиля обещают рассмотреть это предложение.

 

Россия в 2024 году сохранила четвертое место по турпотоку в Израиль, в январе-декабре страну посетили 73 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU

 

 


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