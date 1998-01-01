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13 февраля
Госдума приняла закон о железнодорожном туризме
Закон закрепляет понятия "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут"

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Как сообщает «Интерфакс», Госдума в среду приняла во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении закон о закреплении понятий "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут".

Закон наделяет органы исполнительной власти РФ в сфере туризма полномочиями по утверждению методических рекомендаций по формированию перевозчиками туристских железнодорожных маршрутов железнодорожным транспортом и требований к ним.

К полномочиям органов государственной власти РФ в сфере туризма законом отнесено утверждение методических рекомендаций по формированию туристских маршрутов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Соавтор проекта закона, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила, что "в настоящее время активно развивается внутренний туризм, где одним из перспективных, востребованных и - самое главное - опробованных на практике направлений может стать железнодорожный туризм".
"Вместе с тем, дальнейшее активное развитие железнодорожного туризма затрудняется из-за отсутствия в российском законодательстве соответствующего правого регулирования.

Сегодня в законодательстве отсутствуют даже такие понятия, как "туристский поезд", "туристский железнодорожный маршрут", и, соответственно, отсутствуют правила и требования к таким поездам и маршрутам", - сказала г-жа Школкина.

По ее словам, принятый закон позволит министерству транспорта РФ совместно с ОАО "РЖД" разработать соответствующие правила перевозки в таких поездах, так как пассажирские и туристские перевозки кардинально отличаются друг от друга.

"Таким образом, формируя законодательное обеспечение железнодорожного туризма, мы не только даём возможность железнодорожным перевозчикам, в первую очередь ОАО "РЖД", за счёт поступающих средств от туристских маршрутов закупать более современные и комфортные туристские вагоны, создавать всё больше новых туристских маршрутов, но и придаём дополнительный импульс развитию субъектов РФ, а значит - экономике страны в целом", - считает депутат.

 

 «Это правильный и нужный документ, работа над ним начиналась еще 10 лет назад и наконец-то пришла к логическому завершению. Он позволяет шире смотреть на железнодорожный туризм и Минтрансу, и Минэку, и профильным руководителям субъектов федерации, и холдингу РЖД. Но теперь необходимо, чтобы следующим шагом все профильные органы власти выпустили соответствующие подзаконные акты, чтобы этим законом можно было пользоваться», – считает генеральный директор железнодорожного туроператора «Ретро-Туризм» Александр Львов, которого сегодня цитирует АТОР.

 

"Железнодорожный туризм сегодня – динамично развивающееся направление. По данным ОАО "РЖД", в 2024 году в туристических поездах совершили путешествие почти 1,1 млн человек, это на 17% больше, чем в 2023. В том числе 458 тыс. туристов – в поездах дальнего следования, 620 тыс. – в пригородных. И принятый Госдумой закон будет способствовать дальнейшему развитию этого сегмента туристического рынка", - сказал вице-президент РСТ, генеральный директор "РЖД Тур" Роман Бараковских, комментируя принятый накануне Госдумой закон о железнодорожном туризме и туристских железнодорожных маршрутах, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

"Мы рассчитываем, что определение понятийного аппарата, выделение железнодорожных туристических перевозок в отдельный сегмент, разработка и утверждение методических рекомендаций по формированию перевозчиками туристических железнодорожных маршрутов и стандартизация на государственном уровне требований к этому виду туризма, а также дальнейшее развитие этой темы в перспективе урегулирует сферу железнодорожного туризма, установит понятные для всех участников рынка правила", - сказал он.

В итоге, по словам вице-президента РСТ, повысятся качество и доступность оказываемых россиянам услуг и будут созданы благоприятные условия для развития этого направления внутреннего туризма.

 

В свою очередь, РЖД, по словам его замглавы Ивана Колесникова, на ближайшую перспективу ставит цель обеспечить такой темп роста перевезенных пассажиров в туристических поездах, который будет опережать динамику роста турпоездок, предусмотренную в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

В 2024 году РЖД предложили россиянам 91 туристический железнодорожный маршрут, что на 10 больше, чем в 2023. Маршруты объединили 46 субъектов и 68 городов России. Из них 59 маршрутов – это дальние круизные и событийные поезда, а также поезда "выходного дня", и 32 – пригородные однодневные поезда. В течение 2025 года компания планирует увеличить число поездов до 100.

Наиболее популярные маршруты – "Жемчужина Кавказа", "По Золотому кольцу", "Сочи", "В Карелию", Рускеальский и Уральский экспрессы, "К виноградникам у моря".

Фото: РЖД

 

 

 

 


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