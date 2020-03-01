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13 февраля
Qatar Airways неожиданно сократил в два раза число рейсов в Москву
Эксперты называют это решение «серьезным ударом по рынку»
Авиакомпания Qatar Airways выводит из расписания один из двух ежедневных рейсов в Москву до конца октября 2025 года. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на представителей перевозчика и туроператорских компаний. Объем перевозки между Москвой и Дохой сократится в итоге на 8-9 тыс. человек в месяц.
Катарский национальный перевозчик в зимнем сезоне 2024/2025 года, согласно расписанию, должен был выполнять два ежедневных рейса из Москвы (Шереметьево): QR340 (днем) и QR388 (вечером). С начала февраля пассажиры начали получать сообщения об отмене вечерних вылетов на определенные дни недели.
В Qatar Airways сказали, что рейсов QR388 не будет и в летнем расписании – то есть до конца октября 2025 года.
Представители туроператора Space Travel уточнили, что до конца февраля перевозчик продолжит выполнять рейс QR388 с частотой три раза в неделю, а с марта и до конца действия зимнего расписания (то есть до апреля) останется только один дневной рейс QR340.
Особенность QR388 в том, что он выполнялся на самолете Boeing 787-9 Dreamliner. Днем же в Москву летает «обычный» широкофюзеляжный Boeing-777. Не исключено, что отмена рейса может быть связана с особенностями эксплуатации воздушного судна на рейсах в Россию – перечень самолетов, которые зарубежные авиаперевозчики используют на этих маршрутах – ограничен. Официально о причинах отмены рейса пока ничего не заявлялось.
Опрошенные туроператоры утверждают, что авиакомпания плотно сотрудничает с турбизнесом и оперативно решает вопросы, связанные с перебронированием билетов. Но есть и аннуляции.
«К сожалению, для клиентов данная ситуация обернулась серьезными неудобствами: пассажиры заранее покупали перелет по приемлемым ценам, а сейчас столкнулись с аннуляцией накануне вылета. При этом у многих отмена проживания возможна только со штрафами. Новые же билеты обходятся до двух раз дороже, чем первоначальные», – говорят в пресс-службе «Русского Экспресса»
Отмена одного из двух рейсов привела к колоссальному росту тарифов на направлении: билетов в Доху в экономический класс на ближайшие даты вылета и вплоть до марта фактически нет. Их стоимость сейчас начинается уже от 180-200 тыс. рублей, согласно данным из системы бронирования авиакомпании и агрегаторов.
Еще утром 11 февраля перелет Москва – Доха в феврале предлагался по цене от 80 тыс. рублей, но к полудню от этих предложей не осталось и следа. Цены постоянно растут, места – заканчиваются. Даже в бизнес-классе, - отмечают в АТОР.
По экспертным оценкам, отмена рейсов Qatar Airways может повлиять на планы 8-9 тыс. пассажиров в месяц – самолеты были загружены почти на 100%. Речь не только о классических туристах и клиентах туроператоров – имеются в виду путешествия со всеми целями.
«Для рынка это очень серьезная и неприятная новость. Не только сильный удар по продажам Катара как самостоятельного направления, но и по продажи туров в целый ряд других популярных стран. Напомню, что Доха – очень популярный транзитный хаб, через который туристы отправляются по всей Азии и Европу тоже. И найти альтернативу по цене и удобству стыковки сейчас будет очень непросто. По сути, из оборота были изъяты около двух тысяч кресел в неделю», – говорит генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
У Space Travel особой популярностью пользовались перелеты на на Qatar Airways Мальдивы, у ПАКС – в Малайзию и Индонезию. Летали также во Вьетнам.
Объем транзита в другие страны на рейсах в Катар – от 50% и выше.
Для тех пассажиров, у кого уже куплены билеты, из-за снятия рейса значительно увеличивается время пересадки в Дохе. И/или туристы просто не могут вернуться домой в запланированные даты. А те, которые только собираются в отпуск, вероятно, вынуждены будут пересмотреть свои планы.
«Что особенно неприятно, рейсы отменяются без четких перспектив по срокам возобновления полетов, и это «просадит» продажи туров со стыковками через Катар на значительную глубину», – отмечает г-н Мурадян.
Сами же туроператоры делают все возможное для минимизации дискомфорта своих клиентов: в Space Travel готовы предоставить гостиницу на время удлинившейся пересадки или подобрать для туристов перелет другой авиакомпанией.
В «Русском Экспрессе» также заверили, что с каждым клиентом работают индивидуально, подбирая самые удобные для каждого случая варианты.
«Остается надеяться, что перевозчик все же сможет оперативно решить все вопросы и возобновить полетную программу в полном объеме», – сказал вице-президент АТОР.
/TOURBUS.RU
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