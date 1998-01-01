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Россия принимает активное участие в турвыставке TITE 2025 в Тегеране

Всего этом масштабном мероприятии участвуют более 700 экспонентов из 15 стран

С 11 по 14 февраля в Тегеране проходит Международная выставка туризма и смежных отраслей TITE 2025, на которой Россия представляет свои лучшие туристские предложения.

Всего этом масштабном мероприятии принимают участие более 700 экспонентов из России, Ирана, Индии, Ирака, Казахстана, Венесуэлы, Вьетнама, Шри-Ланки, Японии, Катара, Малайзии и других стран, - рассказали нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга.

Согласно стратегии Министерства экономического развития РФ, Иран входит в число приоритетных стран для продвижения туристского потенциала России, а выставка TITE включена в список важнейших международных выставочных мероприятий. В последнее время интерес граждан этого государства к нашей стране значительно вырос, что во многом связано с введением безвизовых групповых поездок и запуском прямых авиарейсов

Санкт Петербург принимает активное участие в мероприятии и представляет свои свежие предложения для гостей из стран Ближнего Востока.

Почетным посетителем экспозиции города на Неве стал президент Ирана Масуд Пезешкиан. На стенде Северной столицы, подготовленном Конгрессно-выставочным бюро Комитета по развитию туризма, проходят презентации петербургских туристских проектов.

Туроператоры делятся с гостями экспозиции секретами грамотного планирования поездок в город на Неве и рассказывают о многообразии города на Неве.

Гости узнают о классических достопримечательностях, современных точках притяжения, а также о возможностях промышленного, гастрономического, событийного, делового и других видов туризма. Особый акцент сделан на межрегиональных предложениях – бесконечном конструкторе путешествий по маршрутам Серебряного ожерелья России и комбинированных турах, позволяющих посетить Петербург и Москву за одну поездку в рамках проекта «Два города – миллион впечатлений». Также на стенде представлен национальный туристский бренд Discover Russia.

«Мы видим большой интерес со стороны жителей Ирана к России и, в частности, к Северной столице. За последние несколько лет было сделано много шагов для укрепления туристского сотрудничества между нашими странами.

По данным «Турбарометра Санкт Петербурга», Иран входит в первую пятерку стран по числу туристов, посетивших наш город.

Разрабатывая план участия в выставке, мы постарались собрать самые яркие проекты Петербурга в сфере туризма, чтобы продолжить эту большую работу, как можно интереснее рассказать о нашем городе и привлечь новых гостей», – комментирует председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Евгений Панкевич.

На полях выставки делегация Санкт Петербурга провела с представителями индустрии туризма Ирана ряд переговоров, посвященных реализации совместных проектов.

Участие Северной столицы в таком масштабном профессиональном мероприятии позволит укрепить позиции нашего города как ведущего международного туристского направления, а также привлечь дополнительные турпотоки из стран Ближнего Востока, входящих в перечень приоритетных государств федеральной стратегии развития въездного туризма Минэкономразвития России.

По итогам 2024 года в Петербурге побывали более 31 тысячи гостей из Ирана. Высокий интерес к турам в наш город обусловлен введением безвизовых групповых поездок, запуском прямых авиарейсов и активной информационной кампанией Северной столицы за рубежом.

/TOURBUS.RU

