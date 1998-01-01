Сергей Войтович: Туристам из Саудовской Аравии необходим прямой перелет в Россию

В минувшем году турпоток саудитов в Россию вырос в семь раз, но это далеко не предел

Презентация туристических возможностей России, организованная туроператором «Свой ТС» и кувейтским авиаперевозчиком Jazeera Airways в двух городах Саудовской Аравии, показала растущий интерес к поездкам в нашу страну. Но для серьезного наращивания турпотока необходимы прямые рейсы, считает глава комитета РСТ по международному сотрудничеству, руководитель компании «Свой-ТС» Сергей Войтович, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ.

«Новый рейс Jazeera Airways из Эль-Кувейта в Сочи вызвал большой интерес. В целом Сочи и Санкт-Петербург очень хорошо принимаются на рынке Саудовской Аравии, особенно в сочетании с Москвой. Последние пару лет мы видим значительный рост на этом рынке», – расссказал эксперт.

Кувейтский лоукостер Jazeera Airways 27 июня 2025 года начнет полетную программу из столицы страны Эль-Кувейта в Сочи. Прежде авиакомпания летала только в Москву. Туристы из Саудовской Аравии традиционно пользуются рейсами этого перевозчика, так как у него удобные короткие стыковки с саудовскими городами.

«На встрече с местными профессионалами мы еще раз убедились, что потенциальный турпоток из Саудовской Аравии значительно превосходит 55 тыс. прибытий, которые мы имеем по итогам 2024 года. Конечно, рынку не хватает прямого перелета в Россию, это ключевой ограничивающий фактор», – уточнил Войтович.

Как рассказал эксперт, Саудовская Аравия – огромный перспективный выездной рынок, конкуренция за него очень высока.

«Наши ближайшие конкуренты – Турция, Грузия, Азербайджан. В этой ситуации нужен умный маркетинг. Продвижение России должно быть более целевым, направленным на профессионалов. Нужно плотнее работать с местными турагентствами и туроператорами по отправке, все это частные компании, нацеленные на конкретный результат.

Изучать их продукт – массовый отдых, вип-туры, экскурсионный, медицинский, круизный туризм – и предлагать им именно их нишу. И обязательно расширять список городов, где делать презентации России», – пояснил он.

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2024 году из Саудовской Аравии с целью туризма приехало 55, 2 тыс. человек, что почти в семь раз больше, чем годом ранее, и в 12 раз больше, чем до пандемии.

Саудовская Аравия, благодаря быстрому росту реальных доходов населения, считается одним из наиболее перспективных выездных рынков среди стран Персидского залива. Последние шесть лет среднегодовой темп роста в регионе составил 20%, конкретно в Саудовской Аравии – более 30%.

В 2023 году общий объем расходов на выездной туризм в странах Персидского залива достиг колоссальной суммы в $76 млрд, почти половина из них (49%) приходилась на Саудовскую Аравию.

Саудовский выездной рынок отличает растущий спрос на частные дорогие туры, эксклюзивные путешествия и индивидуальные поездки. Одновременно все заметнее интерес к культурному и гастрономическому туризму. Саудиты предпочитают комфорт, почти 70% бронирований в Европе, например, приходится на отели не ниже 4-5*.

Туристы из Саудовской Аравии чаще всего совершают поездки за рубеж в летнее время, чтобы провести период самой активной жары в более прохладном климате. Так, согласно исследованию YouGov, в ноябре 2024 года 81% опрошенных саудитов заявили, что планируют провести летний отпуск за границей. Самые посещаемые города – Каир, Стамбул, Дубай, Джакарта.

В своем регионе саудиты чаще всего выбирают Бахрейн, Кувейт, Арабские Эмираты, Иорданию, Египет. Среди самых популярных направлений также Азия и Европа.

Из европейских направлений наиболее популярна Великобритания, на которую приходится 18,3% бронирований туров в Европу из Саудовской Аравии.

/TOURBUS.RU