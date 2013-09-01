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12 февраля
Туту.ру: 42% россиян совмещали работу с путешествиями
Более половины опрошенных совмещали отдых и работу в другом регионе России и 10% — в другой стране
Эксперты сервиса путешествий Туту.ру провели исследование , опросив более 1600 россиян относительно возможностей сомещения работы и путешествий.
Исследование показало, что на полной «удалёнке» работают всего 8% опрошенных. При этом у 18% гибридный график, а 72% трудятся в офисах.
Среди «удалёнщиков» много молодых россиян — от 18 до 24 лет. Людей среднего возраста — 55–65 лет — меньше. Работая удалённо, 42% опрошенных за последний год совмещали путешествия, куда отправлялись отдыхать, с работой.
Говоря о причинах такого отдыха без отрыва от «производства», опрошенные указывали:
Более половины опрошенных (57%) совмещали отдых и работу в другом регионе России и только 10% — в другой стране. Обычно такие поездки длятся 1–3 недели, но 19% опрошенных уезжали на месяц и более.
Также эксперты Туту спросили у россиян, что им важно в поездках, в которых они совмещают отдых и работу.
На первом месте — стабильное и быстрое подключение к интернету: об этом говорят 63% опрошенных. Также для половины респондентов важно, чтобы расходы в поездке не превышали доходы. Почти половина — 46% — говорит о важности наличия комфортного рабочего места: в коворкинге, кафе или отеле.
Среди плюсов совмещения работы и отдыха респонденты отмечают следующее:
«Смена обстановки положительно влияет на состояние, как эмоциональное, так и на физическое», — уверен один из опрошенных путешественников.
«Появляются новые силы и энергия, а главное, идеи для бизнеса», — считает другой.
Ещё один пользователь Туту перечислил плюсы работы в отпуске: «Возможность сконцентрироваться на работе и не отвлекаться. Теплее, чем в Москве. Возможность видеть море и наслаждаться видами, тем самым отдыхая от работы ментально».
Что касается сложностей, с которыми сталкиваются россияне в таких поездках, чуть более трети опрошенных путешественников говорят о нестабильном интернет-соединении и о том, что в новых интересных местах бывает сложно думать о работе.
Также в топе минусов — стоимость жизни на новом месте: об этом говорит каждый третий опрошенный.
Опрос показал, что 61% россиян совмещают работу и отдых в летний сезон, а 34% — в зимний.
/TOURBUS.RU
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