Туту.ру: 42% россиян совмещали работу с путешествиями

Более половины опрошенных совмещали отдых и работу в другом регионе России и 10% — в другой стране

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру провели исследование , опросив более 1600 россиян относительно возможностей сомещения работы и путешествий.

Исследование показало, что на полной «удалёнке» работают всего 8% опрошенных. При этом у 18% гибридный график, а 72% трудятся в офисах.

Среди «удалёнщиков» много молодых россиян — от 18 до 24 лет. Людей среднего возраста — 55–65 лет — меньше. Работая удалённо, 42% опрошенных за последний год совмещали путешествия, куда отправлялись отдыхать, с работой.

Говоря о причинах такого отдыха без отрыва от «производства», опрошенные указывали:

Смена обстановки заряжает меня энергией для продуктивной работы 39% Я могу посетить большее количество мест без необходимости брать отпуск 32% Я нахожу баланс между работой и личной жизнью 32% У меня есть возможность навещать родных и друзей, которые живут далеко, без отрыва от работы 30% Мне нравится полностью погружаться в культуру и обычаи места, где я нахожусь 27%

Более половины опрошенных (57%) совмещали отдых и работу в другом регионе России и только 10% — в другой стране. Обычно такие поездки длятся 1–3 недели, но 19% опрошенных уезжали на месяц и более.

Также эксперты Туту спросили у россиян, что им важно в поездках, в которых они совмещают отдых и работу.

На первом месте — стабильное и быстрое подключение к интернету: об этом говорят 63% опрошенных. Также для половины респондентов важно, чтобы расходы в поездке не превышали доходы. Почти половина — 46% — говорит о важности наличия комфортного рабочего места: в коворкинге, кафе или отеле.

Среди плюсов совмещения работы и отдыха респонденты отмечают следующее:

Удобно отдыхать и работать одновременно / можно убить двух зайцев / не теряется прибыль, доход / свободный график, нет привязанности к рабочему месту 30% Расслабляет / помогает отдохнуть / хорошо сказывается на физическом состоянии / появляются новые силы 21% Эмоционально разгружает / вдохновляет / заряжает энергией 17%

«Смена обстановки положительно влияет на состояние, как эмоциональное, так и на физическое», — уверен один из опрошенных путешественников.

«Появляются новые силы и энергия, а главное, идеи для бизнеса», — считает другой.

Ещё один пользователь Туту перечислил плюсы работы в отпуске: «Возможность сконцентрироваться на работе и не отвлекаться. Теплее, чем в Москве. Возможность видеть море и наслаждаться видами, тем самым отдыхая от работы ментально».

Что касается сложностей, с которыми сталкиваются россияне в таких поездках, чуть более трети опрошенных путешественников говорят о нестабильном интернет-соединении и о том, что в новых интересных местах бывает сложно думать о работе.

Также в топе минусов — стоимость жизни на новом месте: об этом говорит каждый третий опрошенный.

Опрос показал, что 61% россиян совмещают работу и отдых в летний сезон, а 34% — в зимний.

/TOURBUS.RU