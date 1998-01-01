Новости PAC Premium Workshop: В тренде - отдых высокого уровня 63 компании из 15 стран приняли участие в прошедшем в столице ежегодном PAC Premium Workshop

В московском отеле The Carlton прошел ежегодный PAC Premium Workshop. Событие собрало в этом году рекордное количество участников: 63 партнера из 15 стран. Первое мероприятие в таком формате эффективного общения компании премиум-сегмента с туристическими агентствами, умеющими продавать VIP –туры, состоялось в 2023 году и собрало 26 партнёров, в 2024 их количество возросло до 47. Деловое общение с представителями российских и иностранных партнеров, проходившее в формате комфортных мини-встреч, дало турагентам возможность узнать последние новости направлений и премиальных отелей Турции, ОАЭ, Мальдивских островов, стран Европы и Ближнего Востока и др., круизных компаний и агентств, работающих в сфере люксового туризма. Общий вывод: основная конкуренция в турбизнесе будет происходить именно в сфере люкса – в условиях нынешней реальности только состоятельные клиенты приносят главную прибыль. Интерес к luxury-сегменту – очевиден. Так, туроператор PAC Group, который в этом году празднует свое 35 - летие, отмечает рост люксового сегмента на 55%, а средний чек приёма заказа составил в 2024 году 13.000- 14000 евро на двух человек. В целом, в Топ - тройку – направлений стран 2024 года в этом сегменте вошли: ОАЭ, Мальдивы и Турция. Свой люксовый статус традиционно сохраняют Мальдивы, которые действительно стали круглогодичным направлением. Например, самым дорогим премиум – заказом 2024 у PAC Group стал тур именно в эту страну + ОАЭ (4 человека) – 323. 000 евро. На втором месте Франция (5 человек) - 260.000 евро и на третьем - Турция (11 человек) - 267. 000 евро. Хорошая тенденция – это появление в премиальном сегменте - Европы. Отмечается положительная динамика в получении шенгена, так, визы в среднем выходят за 3 недели. Большую роль играет и адаптация самих премиальных туристов к изменившейся логистике. Отношение к стыковочным рейсам в Европу стало более спокойным и привычным. Причем, интерес к Европе - круглогодичный. Зимой особенно востребованы и популярны дорогие горнолыжные курорты Франции, Италии и Австрии. Так, спрос на Куршевель у россиян значительно выше, чем это было до пандемии. Отдельная обсуждаемая тема премиум – сегмента - морские круизы класса люкс. Именно наш рынок лидирует по продажам сьютов MSC Yacht Club на лайнерах компании MSC Cruises. Круизный сезон в 2025 году, по словам гендиректора PAC Group Ильи Иткина, может стать прорывным, потому что летом в Европе будут полноценно работать уже два лайнера Explora, маршруты которых будут проходить как по восточному, так и по западному Средиземноморью. А это – самые привлекательные направления для российских туристов, которые уже сделали повторные брони на новый лайнер еще в прошлом году. Это общая тенденция – состоятельные туристы из России хотят попробовать новый вид отдыха, уровень которого будет не ниже привычных им топовых отеле В 2025 году году лайнер Explora будет находиться 6 дней в Монако во время гонок Формулы-1: и среди туристов, которые уже приобрели этот круиз, достаточно много и наших соотечественников. Кроме Москвы Workshop пройдет еще в двух российских городах: 18 и 20 марта он состоится в Екатеринбурге и Новосибирске. /TOURBUS.RU



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